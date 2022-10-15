Honda STEPWGN SPADA e:HEV　新混種MPV

唔經唔覺(Honda)本田 STEPWGN已進化至全新第6代，今代輸港的型號多達3種，包括8座STEPWGN AIR及7座STEPWGN SPADA兩款汽油版和7座STEPWGN SPADA e:HEV混能版，亦即是拍攝車。

STEPWGN SPADA e:HEV屬全新第6代STEPWGN的新家族成員，亦是繼JAZZ e:HEV之後，第二款輸港的e:HEV油電混合動力車型。車載由2.0L直四Atkinson自然吸氣引擎、雙電動馬達（一具負責發電，一具負責驅動）、鋰離子電池及e-CVT自動波箱組成的Sport Hybrid i-MMD混能系統，綜效馬力及扭力分別達184PS及315Nm。該系統能智能地按實時路況及駕駛需要，自行於純電（EV）、混合動力（Hybrid）及引擎（Engine）3種不同動力模式中切換，廠方公布綜合油耗達20.3km/L(WLTC)。

在減速或落斜時的制動力回收方面，提供D-Range自然減速或B-Range減速輔助兩種動力回收模式選擇，駕駛者可因應個人駕駛習慣或需要隨時切換。選用D-Range，可透過軚環+/-撥片手動調節動力回收強度；選用B-Range，動力回收強度相對較大，連撥片介入調節減速都慳番，減少制動減速操作。無論選用D-Range或B-Range，系統都會自行啟動充電再生，將制動力經驅動馬達回收，轉化成電儲回鋰電池內。

規格表

車型：五門七座位混能MPV

容積：1,993c.c.

引擎：直四Atkinson自然吸氣

最大馬力：145PS/6,200rpm

最大扭力：175Nm/3,500rpm

電動馬達：雙AC同步馬達

綜效馬力：184PS/5,000~6,000rpm

綜效扭力：315Nm/0~2,000rpm

傳動：e-CVT無段變速

驅動：前置引擎及電馬達、前輪驅動

平均耗油量：20.3km/L（WLTC）

車身體積：4,830×1,750×1,845mm（長×闊×高）