再見亦是朋友！余思霆出關即去朱敏瀚屋企食飯

前華姐冠軍余思霆2年前被無綫安排返老家台灣拍攝旅遊節目，期間受新冠肺炎疫情影響，由起初只逗留3個月，最終留守了2年，完成6個綜藝節目及1套台劇，亦一圓環島遊的願望，與台灣家人的關係也變得親密，即使身在美國的母親，思霆亦兩度飛當地陪伴兼工作，以上一切對她來說，表面上看似充實兼完滿，事業及親情兩得意，惟她出走這2年卻換來分手的代價。

猶記得思霆與小生朱敏瀚（朱仔）被喻為圈中「金童玉女」，相戀以來一直甜蜜，正當外間以為二人打風打唔甩之際，最終卻雙雙宣告「分」訊，當時朱仔率先蒲頭回應，指難維繫遠距離戀愛，故一致決定斬斷情絲，不過對於將來復合之說卻持開放態度，至近日思霆亦完成台灣之行返港，大抵分手至今已2個多月，故日前接受東網專訪時也大方剖白這段逝去之情，談到外間對二人分手大感可惜，思霆表示：「當日收好多短訊都係咁講，話我哋好襯，但因為大家未來方向唔同，現階段應該係忙事業，朱仔亦好專心，係好事。（唔排除他日復合？）未來事唔知，依家係好朋友。」

享受單身日子

能夠做到再見亦是朋友已屬難得，沒想到思霆早已融入朱仔家中，被世伯及伯母視為新袍仔看待，故當初從外間獲悉他們分手消息時感震驚：「世伯同伯母都好錫我，平時都會打畀我傾偈，不過分手呢件事，我哋事前冇畀心理準備佢哋，所以好Shock！（你有冇掙扎同想挽留過？）冇特別想去做啲咩嘢，但我有放心機喺呢段感情，分開呢2年日日都有傾偈，會互相交帶，不過長時間冇見，感情好易淡。（咁都捨得？）大家關係似屋企人，所以今次返嚟隔離完出關，伯母都煮咗成枱餸同我洗塵，世伯都叫我第時一有時間就返去食飯。」現時冇拖拍一身輕，思霆淡然表示來港5年均沒有停止談戀愛，故趁現時空窗期停一停，嘗試享受單身日子，問到可會出外認識異性？她搞笑表示：「香港啲朋友多數都係同朱仔係共同朋友，哈哈！」

而已有3年沒有拍劇的她，也身痕想入劇組：「之前拍嘅多數都係似本身性格，所以想試一啲同自己性格唔同嘅角色，好似之前喺台灣劇入面演殺手，講嘢唔可以高音，要講慢啲，成套劇唔可以笑，都係一個挑戰。」

場地：Da Filippo Trattoria @ Harbour City

髮型：Vincent @ Private i