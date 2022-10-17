與索女同居　日日有性趣

好多人都話返屋企成日對住個黃面婆好悶，AV業界資深人士神仙乙就表示，其實同居某程度上的確係好過結婚，因為冇婚姻嘅束縛，合則來不合則去，就好似日本AV界嘅同棲生活系列咁，同索女同居想點玩就點玩，日日都咁有性趣啦！

冤家變情侶

喺OPPAI出品嘅《與隔壁不友好巨乳姐姐同居一周》中，大雄嘅父母要返鄉下探親，臨行前就拜託住喺隔籬屋嘅大姐姐夕美紫苑過嚟住幾日兼照顧大雄，但原來紫苑一向都唔係咁鍾意對方，覺得佢又懶又鹹濕。第一晚，紫苑諗住嗒番兩杯輕鬆吓，點知飲醉咗，而大雄就趁呢個時候向佢毛手毛腳，冇幾耐紫苑突然酒醒，由於已被大雄搞到慾火高漲，唔嬲之餘仲同大雄打得火熱！自此之後，兩人由冤家變成情侶，日日夜夜上床激戰！

夢幻之旅

由FALENO推出嘅《彼此甜蜜交織的同居生活》入面，五十嵐夏會充當觀眾嘅同居女友，佢喺屋企打扮隨便，正因為無拘無束，行為亦相當奔放，睇睇吓電視突然玩走光誘惑，然後主動挑起性戰。之後，夏妹又會同大家拍住拖去浸溫泉，當然唔少得打番場水戰啦！返到旅館房間，夏妹同大家一齊享受豐富晚餐，就寢前再嚟番場肉搏戰，呢種同居生活真係夠晒夢幻又開心呀！

鍛煉持久力

S1推出嘅《與早洩的我同居生活》，講述和也同女朋友小倉七海展開同居生活，不過和也一直都唔敢同海妹曳曳，細問之下，和也始坦言自己係早洩男，上床唔夠一分鐘就完事，所以怕被阿妹嫌棄。七海知道後一啲都唔介意，仲話憑住自己嘅豐富經驗，令和也嘅持久力愈來愈強！於是兩人開始日做夜做，和也漸漸由新手變成床上老手，令七海日日都盡享快感。