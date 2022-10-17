唔知媽咪收到10萬獎金未　任暟晴驚衝動消費：冷靜吓先！

聲夢2三甲任暟晴（Jasmine）、黃洛妍（Janees）及趙紫諾（Sabrina）今晚（17日）出席《聲夢傳奇2海外踢館賽》記者會，她們將會聯同其他聲夢2的本地學員組成STAR TEAM跟海外參賽者組成的DREAM TEAM進行比併，爭取「團體冠軍」殊榮，而每隊各設一個「舞台魅力獎」，優勝者可獲20萬元獎金。另外，記者會上宣布下月舉行的《聲夢傳奇2 「Prom Night」》演唱會將加開一場。

Jasmine戴著外科口罩現身，她透露感冒未清，加上有少許喉嚨敏感，為安全起見而戴上口罩：「我已經睇咗醫生，但好得比較慢。（擔唔擔心影響踢館賽表演？）應該OK，今晚會早啲休息。（有冇信心贏？）今次係友誼賽冇競爭，Take it easy，當係識新朋友。」

Janees稱已準備就緒，自言向來喜歡作充分準備：「我每次都會加唔同嘅新元素喺表演當中，今次亦不例外。」Sabrina表示準備演唱一首自己很喜歡的歌：「但我覺得唔係好夠時間準備，因為我臨時加咗一啲新元素入去，所以今日要留低綵排。（有冇信心有好表現？ ）希望可以。」

另外，提到之前奪冠的10萬元獎金，Jasmine坦言未問媽咪收到錢沒有，問她打算如何使用該筆獎金？她說：「未諗過，儲住先，我怕自己一時衝動使錢，但其實我冇特別嘢想買，所以冷靜吓先。（會唔會用嚟請其他學員食飯？）佢哋有叫我請食飯，咁都好應該請大家食一餐。」而Sabrina就如願吃了炸雞及飲了珍珠奶茶，不過由於要準備踢館賽而需要再度戒口，Janees就指在比賽前一星期要飲食清淡。

對於演唱會加場，Jasmine稱收到消息非常開心：「大家可以好好感受舞台，算係一個慶祝畢業嘅表演，又有機會同粉絲見面，相信對大家嚟講係一個好好嘅回憶。」