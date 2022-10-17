古天樂發展大計　準備打造機甲世界

影帝古天樂（古仔）投資的科幻片《明日戰記》票房衝破7,300萬，似乎「愈升愈有」。今日（17日）農曆生日的古仔，特意抽空到尖沙咀一間戲院出席餐飲集團包場謝票，場面熱鬧。

曾表示票房衝破7千萬會有好消息公布的他，今晚主動「找數」說：「上星期飛咗去日本幾日開會，傾好咗「天下一」（其電影公司）未來10至20年嘅發展計劃。我同『高達之父』大河原邦男見面，希望可以打造一個機甲世界，我哋會先推出漫畫，會唔會拍成電影就遲啲睇吓點。」他每天開會相當忙碌，但亦有抽時間「食好西」。

至於獲英國「倫敦東亞電影節」頒發「亞洲影壇傑出成就獎」，以及《明》片成為影展閉幕電影，古仔月底將親身飛往當地：「啲飛已經賣晒，會同主辦單位商量加場，如果反應熱烈，希望可以安排粉絲特別場，畀更多人認識香港製作嘅首部科幻片，知道水準係點。」

提到今個月21日52歲西曆生日，他透露生日願望最緊要身體健康。至於會否希望電影票房衝破1億，他笑言：「唔知喎，唔係我決定，盡做啦。（到時點慶祝？）一如往年咁返屋企食飯，然後成家人木口木面咁影張生日相，呢個係我哋嘅傳統，影嘅時候唔可以笑。嗰日都會好餸啲，媽咪會親自下廚，整我最鍾意食嘅白切雞。」