隨時隨地　歎杯新款雞尾酒

天氣清涼，輕輕摸住酒杯底和三五知己來個酒局，寫意又暢快，近日有酒吧、餐廳或品牌推出新款雞尾酒，除即場欣賞調酒師的手勢外，更有瓶裝或罐裝新品，想在屋企慢慢歎，一樣有計。

墨西哥風味

提到墨西哥美食，大家想到捲餅、烤肉又或粟米片，除了食物，當地的美酒也有特色。尖東墨西哥餐廳PABLO近日推出富當地風味的雞尾酒，經典的瑪格麗特會化身不同的口味，如加入辣椒和富煙熏氣息的Spicy Margarita，加入牛油果的Guacamole Margarita，還有清新的Lemongrass Mint Margarita、酸爽的Mixed Berries Margarita和富層次的Velvet Margarita。除此之外，餐廳推出創新的Fine Potion、煙熏香的Mezcal Negroni、啱打卡的Cenote和果香的Bombon Bonita等，配上墨西哥的佐酒小食，風味更佳。

90分鐘任飲

精打細算的香港人，對任飲任食這幾個字相當敏感。中環的Doubleshot近日推出Free Flow Menu，客人只要付指定價錢，便可於90分鐘內暢飲指定汽泡酒、白葡萄酒、紅葡萄酒、啤酒及多款雞尾酒，雞尾酒包括有酸甜的Yuzu Gimlet、經典的Negroni、富果香的Angel和Lychee and Rose Bellini等，大家可按喜好配搭，最攪鬼是咖啡都可Free Flow，喝杯咖啡提提神再飲，一樣無問題。

氈酒做主角

富杜松子香氣的氈酒，經常用來沖調各式雞尾酒。氈酒品牌Tanqueray在這個10月和多間酒吧合作，利用Tanquery No 10調配限時雞尾酒。Bar De Luxe選用氈酒和陳皮等調出The Good Old Day，Gishiki Lounge以金色冬花蜜、蜂花粉和氈酒在蜂蠟瓶內陳釀出Tsuri-manako，金黃甜美。Hangout Today & Night就替推出升級版的Gin & Tonic和Martini，Moonkok則以氣酒酒配氈酒打造Summer Voyage，清新乾爽，大家可按喜好選擇。

創意環保

每次完成一次烹調，總會有很多廚餘剩下，其實它們還可以再利用。香港瑰麗酒店的Darkside和ecoSPIRITS合作，推出全新的ecoCOCKTAILS II飲料餐單，The ecoLADA選用低浪費的冧酒、伏特加配酒店剩餘椰子油和鹹石灰甜酒，再加入菠蘿皮和斑蘭葉而成。The ecoFFEE以低浪費的蒸餾 Widges 杜松子酒和回收使用的咖啡渣打造，再加點澄清橙汁和自家製香蕉油精。The eco SALTY CITRUS COOLER選用剩餘的柑橘食材，再加本地生產的康普茶調配，果香味濃。店內很多Liqueurs亦以環保食材製作，用來調酒，別具風味。

珠光寶氣

女士對於閃閃發亮的首飾珠寶，天生有不可抗拒的力量。本地珠寶品牌Kink Lab和精品雞尾酒吧The Poet聯乘，於現時至2023年1月9日推出特別版的Spicy Kinksy，雞尾酒以浸泡過香料的氈酒，加薑、檸檬皮、香蜂草、香茅、肉桂調配而成，入口有淡淡肉桂香和微辛的氣息。同時間，品牌於中環開設的限定店和酒吧，同時會供應Spicy Kinksy雞尾酒的限量版瓶裝，無論堂飲或買回家慢慢享用都得。

即開即飲

坊間有瓶裝雞尾酒發售，但多是玻璃瓶，近日白蘭樹下首度推出即開即飲的罐裝雞尾酒LIBRE，它參考經典雞尾酒Cuba Libre而命名，味道有點似無糖微醺的汽水，入口先感受到清爽氣泡，隨之而來就有輕盈甜味和微酸柑橘香，還帶點棕色香料味，最後以朱古力咖啡的香氣作結。整罐雞尾酒的酒精度只有5%，而且無糖及少於90卡路里，大家可放開懷抱暢飲。