港產超擬真賽車Game！齊做大帽山車神

《明日戰記》票房大收，證明香港班底也能製作高質素科幻電影。另一邊廂電玩界最近也有「港產」作品蜚聲國際，說的是由香港青年團隊Plutonization開發的超逼真賽車遊戲《Rev to Vertex》，將大帽山荃錦公路變成虛擬賽道讓玩家飆車飛馳，早前在TGS2022東京遊戲展參展更成熱話，要排隊2個鐘先有得玩！今次就趁遊戲於12月上市前訪問背後領軍人物，兼同大家睇吓條賽道有幾真啦！

由車手變製作人

Plutonization由年僅27歲的Pluto Mok與弟弟一起創立，兩兄弟自小深受遊戲《GT》、漫畫《頭文字D》等賽車文化影響，長大後不但落車「砌」車，勇奪澳門格蘭披治大賽蓮花GT盃2020冠亞軍，更投身於電競賽車推廣業務。去年因緣際會以賽車遊戲《Assetto Corsa》製作大帽山錦田段賽道，結果放上網供人下載後大獲職業車手及遊戲迷好評，遂萌生製作自家遊戲念頭，Pluto稱：「用別人平台開發有限制，所以去年7月我們招兵買馬，搵人畫車畫地圖、建構遊戲介面、設計物理系統、創作原創BGM，並透過賽車界人脈籌集資金及找品牌合作，終於在今年9月讓人開始試玩！」

滿足眾車迷手癮

香港有不少飆車勝地，為何選擇荃錦公路為首條賽道呢﹖「日本有秋名山，香港則有大帽山，好多車手以前都鍾意嗰度飛，但此舉不合法，我們年紀細又無經歷過，如今將這賽道遊戲化，就是想一眾香港車手合法地過手癮！」Pluto補充，製作團隊除到過實地考察，還獲香港空間數據辦事處支援，參考其光學雷達測量所得的真實地形數據繪製地圖，單是賽道就畫了9個月時間。現階段遊戲共提供入門級錦田段、中階級荃灣段和高階級川龍至英雄亭段3個賽道，落場所見畫面恍如車Cam拍出來，瀝青路面、路牌、街井、燈柱、垃圾桶、巴士站、迴旋處均幾可弄真，英雄亭、石崗軍營等地標亦做齊，港味極濃親切感爆燈！

明年飆到吐露港

創作團隊明白單是畫面逼真難以吸引玩家，因此他們自家研發了賽車物理引擎，運算速度快達500Hz，再結合自身的賽車經驗呈現最現實的駕駛體驗，例如路況軟硬可經軚盤震動回饋感受，安全島等雜物可以撞飛，溫度及天氣會影響車胎咬地等。遊戲完成品預計12月15日於Steam上架，屆時將加入改裝元素及晝夜變化，明年3月再增加吐露港和新娘潭鹿頸兩條賽道。Pluto指：「我們目標是打造一個賽車IP，日後會有故事、任務、車隊等元素，並會追加多人模式，讓世界各地車迷在香港公路遊車河甚至舉行比賽！」

同場加映：擬真賽車遊戲仲有乜？

《GRID Legends》

又名極速房車賽，玩家可駕駛大量經典房車，例如「露筍」Mitsubishi Lancer Evolution X於世界130條路線上飛馳！

《F1 22》

擁有2022年一級方程式和二級方程式錦標賽的官方授權，數據與賽道參照最新情況更新，擬真設定下碰撞和出界會被扣分，車身也會出現損毀。

《SBK 22》

是一款3D電單車擬真遊戲，最多可讓12位鐵騎士同時競賽，內置A.N.N.A.神經人工智慧系統模擬最逼真的對手行為。