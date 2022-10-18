《下流上車族》收視贏《愛．回家》　林敏驄豪言破30點

藝人林敏驄、江美儀擔演的無綫劇集《下流上車族》昨晚（17日）首播，演員們齊齊吃飯看首集，林敏驄更向劇中大女郭柏妍送上生日蛋糕，補祝生日。而首集收視高開，更打破長勝劇集《愛．回家之開心速遞》（22.1點）及《東張西望》（22.5點）收視，收視高達23.2點，相當厲害。阿驄於社交平台公布喜訊，更豪言：「禾(我)要破30點！」相當興奮。

至於「壽星女」郭柏妍接受東網訪問時說：「好開心呀！其實都冇諗過咁高收視，都係有驄哥、美儀姐同影后鮑姐嘅重量級前輩坐鎮，同埋有啲場口好驚喜，因為佢哋拍時我哋唔喺現場，好似美儀姐幫驄哥剃鬚同埋超級性感嘅黑絲演出，真係好正。」

郭柏妍因角色需要，事前專誠上堂學踩滑板：「以前已經心思思想學，上堂嗰陣每日放咗工就走去練，希望將勤補拙。」她又指與林敏驄、江美儀及鮑起靜私下相處如同一家人：「有次我失咗聲好擔心影響進度，林敏驄畀咗啲潤喉膏我食，江美儀就推介咗啲中藥，食完之後真係好番冇事。」

飾演林敏驄細女的羅毓儀則透露其中一場喊戲，靠「媽媽」江美儀的「愛心雞翼」引爆淚水：「佢煮嘢食好叻，有次開廠佢整咗滷水雞翼畀我哋食，為咗喊得出我就食咗4隻，因為喊戲要用好多energy，全部人食完之後即刻喊到一Take收貨！」而林穎彤今次角色貪小便宜兼凡事算到盡，港女味十足。她笑說：「有啲戲要表現到計數好叻，而我嘅數學勁差，背對白時要花啲工夫。」童星出身的她9歲時首次拍劇，當時拍檔正正是鮑起靜及江美儀：「相隔20年再合作好切，見到鮑姐好似見番一個好熟悉嘅長輩咁，江美儀就同我一樣食素，佢成日會同我分享素食心得。」