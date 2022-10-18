許志安正式復出　一提黃心穎拍拖即封嘴

歌手許志安（安仔）自「安心事件」後重新出發，今晚（18日）亮相ViuTV節目《Chill Club》節目作為復出頭炮，他透露對上一次見人已是2年多前，今年簽約環球，推出新歌《人與人之間》和做線上騷，希望爭取機會去唱歌，他說：「呢幾年沉澱，今次喺啱嘅時間重新出發，心態和狀態都Ready好。」他覺得有機會唱歌要好好珍惜，會比以前付出100倍、1000倍努力，包括做運動、練歌和學樂理。直言也珍惜所有身邊人，感謝家人、錫他的人和歌迷，故會做好自己。

提到好友郭偉亮（Eric Kwok）特別撐他，安仔稱幾個月前好想出歌，Eric Kwok便寫了《人與人之間》給他，在錄歌時他們傾談很久，原因他覺得自己太耐沒有唱歌，擔心演繹得不夠好。問到此歌是否他這兩年的心路歷路，安仔說：「唔係，不過都有一部分，因為首歌講人生，每個人聽完好似搵到自己嘅片段，歌詞由『寧靜肚內 沉靜胚胎』開始講到『平靜出生 平靜出殯』，自己睇完歌詞都好感動，喺屋企試唱時都諗起啲好珍惜既人就要聯絡。（最珍惜邊個？）」個個都珍惜，特別父母。」

曾揚言要成為更好的安仔，問他是否已做到時，安仔稱會盡自己能力做，對自己有信心。問到何時重啟紅館騷？他說：「冇諗過，應該一步一步好踏實做好自己，初心係唱歌，應該一步一步做好歌，望歌曲感動人，其他事交畀身邊人。（已經修理好自己？）你哋Feel啦！（知道黃心穎同泥鯭拍拖？）冇留意，希望事過境遷，應該咁講，要向前看。」問到會否祝福心穎時，安仔臉露尷尬表情說：「唔再講之前。」

而ONE PROMISE 、Zpecial和新人張天穎亦有亮相《Chill Club》，ONE PROMISE表示首次與前輩許志安一同Jam歌，感到緊張，成員之一Anton稱安仔知道他患骨枯，並主動問候他，他開心稱：「佢原來有聽過我哋嘅歌，（細細個就聽安仔唱歌？）係，中學唱K有唱佢啲歌，佢都唱我哋啲歌，感覺好正，今次Jam得唔夠喉，希望下次再唱。」Sora笑說：「我哋啲歌竟然有人唱。」而早前生日的天衡，在社交網與好友MIRROR成員AK互祝生日，有指AK 30而立，發文感謝某位的陪伴，因上載的照片與緋聞DJ女友麻利相同，意外地揭露戀情，問到天衡有否同時祝福AK蜜運成功時，他即封口表示不知情。