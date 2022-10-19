好多女仔為咗塑造出婀娜身段，會選擇去學跳舞，近年大熱嘅鋼管舞就係其中一種。而喺日本寫真界近年亦出現好多擅長跳舞嘅美少女，佢哋唔單止舞技一流，而且仲身材火辣，好似MOMO就係其中一位喇！

精靈可愛

提到日本寫真界有唔少女優係舞孃，來自性感女子舞團CYBERJAPAN DANCERS嘅HARUKA就係當中嘅好例子喇！佢身材火辣又激凸，胸前一對G奶更加睇頭十足，喺舞台上表演誘人，拍寫真亦相當吸引！至於今日同大家見面嘅MOMO亦係一位俏舞孃，吸引力絕對唔會輸畀HARUKA㗎！

今年22歲嘅佢，樣子青春又可愛，雙眼又圓又大又精靈，而且仲電力十足，加埋萌味十足，真係引死人喇！身材亦婀娜誘人，肌膚白裏透紅又光滑之餘，上圍一對E Cup美巨乳仲豐滿堅挺，好似有一對水蜜桃掛喺心口一樣，令人流晒口水，睇睇吓仲覺得佢同童顏巨乳掌門人篠崎愛有幾分相似添！

跳入寫真界

近期佢推出咗唔少數碼寫真集，令人氣同曝光率都相當高。不過，佢主要嘅工作其實唔係拍寫真，而係喺東京六本木一間名為Burlesque Tokyo俱樂部擔任舞孃，由於佢生得靚女又好身材，而且仲舞技一流，所以喺俱樂部35名舞孃中可以話係最人氣最高同最具代表性，亦因為咁而獲得寫真界垂青。

對於寫真演出，MOMO話起初唔係咁習慣，好似拍攝第一隻寫真DVD作品時，由於要做出唔同嘅表情，同時要表現得自然，對於一向表演跳舞嘅佢嚟講的確係一大難題，幸好佢亦慢慢掌握到當中嘅竅門，最後亦順利完成拍攝。而MOMO仲有一個目標，就係可以快啲推出第一本個人寫真集，睇嚟佢有意喺寫真界爭一席位喎！

MOMO近期經常出席攝影活動，而佢會將部分活動花絮照片放上社交網畀大家睇，從中亦可以知道到佢最近有咩舞蹈表演，千祈唔好錯過呀！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：34E-23-34