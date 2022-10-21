ANSONBEAN拍新劇成就解鎖：學識溫柔講嘢同食芫荽！

歌手ANSONBEAN（陳毅燊）和吳家忻及林千渟合演的Viu原創劇《#她和她的戀愛小動作》，在昨晚（20日）舉行線上見面會，首度現場獻唱主題曲《作動小愛戀》。吳家忻說令朋友燃起追劇衝動，而ANSONBEAN則笑言朋友指其角色「Jason」是為他度身訂造：「因為Jason戇直性格係有啲似現實中嘅我！」吳家忻聞言表示同意：「未拍之前覺得唔似，拍完之後就發覺真係好似，你應該會成日有啲唔覺意嘅小動作會激嬲女朋友。」

另外，ANSONBEAN說此劇令他有兩項成就解鎖，就是吃芫荽及學懂溫柔說話。雖然劇中的吳家忻超愛芫荽，但現實中卻是「反芫荽怪」，她說：「我極度討厭芫荽，如果有朋友好似Jason咁，已經會絕交。」期間被網民問會選誰當室友時，ANSONBEAN表示會選岑珈其：「因為佢溝通能力好好，有好多好有趣嘅話題同大家傾。」至於吳家忻則選擇張蔓莎和林千渟為室友：「因為林千渟好玩得，可能大家會覺得佢外表比較斯文，但其實佢同我一樣好癲好喪。如果揀Sabrina，就因為佢每朝都會沖咖啡同埋屋企執得好乾淨。」