周杰倫新歌MV有驚喜！與美國嘻哈舞團JABBAWOCKEEZ合作

台灣歌王周杰倫（Jay）推出新歌《紅顏如霜》，以梨園名劇「鳳求凰」作為整首作品點睛之筆，融入R&B、京劇唱腔，MV也融合古典與現代，他置身充滿古典氣息的場景中撥弄古箏琴弦，更驚喜看到他與美國知名嘻哈舞團JABBAWOCKEEZ合作。

JABBAWOCKEEZ團員們對於能與他合作都感到相當榮幸，舞蹈總監Kevin Brewer是李小龍的粉絲，他看過電影《青蜂俠》，很欣賞他演出的Kato，對於這次的合作感到相當興奮！他說：「Jay當時就是飾演李小龍的角色Kato，而他並不照原本李小龍的模式來演，是帶有神祕感的Kato，有好身手、又有趣，我很欣賞他在電影裏的演出，這也是我們覺得一定要參與這次合作的重要催化劑，能跟Jay合作就是一件很棒的事情！」周杰倫笑說：「這次的中國風是可以跳舞的喔！好玩的是，我在『青蜂俠』裏戴着面具，他們的招牌也是面具，只差我沒戴着Kato的面具跳舞了！哈！」

MV由美國導演Mike Ho執導，他曾執導過「籮霸」Jennifer Lopez、Bad Bunny、Mary J.Blige、Nick Minaj、21 Savage等眾多知名歌手MV，這是他第一次執導華語歌曲MV，Mike Ho說：「這首歌對我來說感覺很不一樣！我喜歡它的旋律和音樂，是一首很棒的歌！我是Jay和JABBAWOCKEEZ的粉絲，我很高興能把我過去的經驗融入到這支MV中。」