【遊日注意】11月中起Visit Japan Web　日本入境必填

自日本開關，恢復免簽自由行後，大家早已急不及待買機票「回鄉」，並且要重新適應，最新入境日本手續。

現時入境需用 MySOS

現時赴日旅客，只要打齊3針新冠疫苗，或持72小時內之PCR核酸檢測陰性結果，便可免隔離入境。持特區護照或BNO香港人，可免簽證，但也要在到達日本的6小時前透過「MySOS」App或網頁，上載護照、疫苗接種紀錄（或核酸檢測結果）及健康狀況等資料，待註冊完成，頁面會變為綠色或藍色，到日本後便可經快速通道（Fast Track）入境。

11月用 Visit Japan Web 功能三合一

不過由11月1日開始，旅客也可使用「Visit Japan Web」申報資料，而從11月14日凌晨12點起，Visit Japan Web更會完全取代MySOS，成為網上唯一申報途徑。原只為入境報關用的網站Visit Japan Web，經重新整合後，將會同時兼具「檢疫、入國審查、稅關申報」3項功能，方便旅客一次過登記資料，成功登記後旅客可獲Visit Japan Web QR Code，在過關時出示便不用再「填紙仔」。

Visit Japan Web

填報Visit Japan Web教學

現時Visit Japan Web已可登記「入境審查準備」及「海關申報準備」兩個部分，而在11月後「檢疫手續」也會相繼開放，今次先教大家登記前兩個部分：

Step 1：開立帳號

在登入Visit Japan Web後，要先開帳號。方法是輸入電郵地址及設定密碼，待電郵收到認證碼後，把認證碼輸入，帳號便成功開立。

Step 2：填報個人資料

網頁會先問你，是否有日本護照？是否有再入國許可（例如：學生簽證、工作簽證）？如沒有便都答「否」。接着便可逐一填報個人資料，包括姓名、出生日期、國籍、性別、護照號碼等。填完本人資料後，亦可點選同行家人資料，幫同行小童及長者填報。

Step 3：填報行程資料

之後點選新增登錄，便可填寫旅行名稱（非必填項目）、抵達日期、航班資料及日本住宿酒店資料。

Step 4：填報外國人入境紀錄

之後點選「返回入境、回國手續」並點選「外國人入境紀錄」，再填寫姓名、出生日期、現居地資料、入境目的、航班資料及預定停留多久時間，最後填答提問事項，例如你曾否被日本強制離境、曾否觸犯日本法例等。在確認輸入內容後，可按「登錄」並返回「日本入境、回國手續」畫面。

Step 5：顯示入境審查QR碼

在「日本入境、回國手續」畫面點選「顯示 QR 碼」，便可確認提交的內容，並會顯示入境審查QR碼，讓你過關時出示。

Step 6：填寫海關申報表

返回「日本入境、回國手續」畫面，並點選「攜帶品、後送物品申報」填寫海關申報表。填寫資料包括職業、入境日本日期、航班資料、出發地點、同行家人數目及日本住宿酒店資料等，最後回答一系列申報資訊，包括是否攜帶違禁品進日本等。

Step7：顯示海關申報QR碼

在完成海關申報後，返回「日本入境、回國手續」畫面，並點選「海關申報準備」的「顯示QR碼」，在入境過海關時，連同護照一起出示。

可使用Visit Japan Web入境的6個機場

在推行初期，暫時只有6個日本機場可使用Visit Japan Web入境，當中包括：成田國際機場、東京國際機場（羽田）、關西國際機場、中部國際機場、福岡機場及新千歲機場。

其他入境日本疑問

由於日本剛開放觀光，新入境政策大家尚未熟悉，對部分要求或心存疑問，今次也嘗試解答幾個常見問題：

新冠康服者是否可少打1針？

答案是不行。現時入境日本免隔離要求，旅客要打齊3針新冠疫苗，日本政府並不接受旅客以「曾確診」抵銷接種疫苗次數，故此所有沒打齊3針者，都要以72小時內之PCR核酸檢測陰性結果代替，才可免隔離入境。而18歲以下未打齊針者，也必須有親戚或監護人陪同。

政府PCR核酸檢測是否被承認？

無論是香港政府的免費PCR核酸檢測，還是自費HK$240的PCR核酸檢測，也不符合日本入境要求。72小時內核酸檢測陰性證明，必需由日本官方認可的機構發出，包括港安醫院、養和醫院、EMC Hong Kong Japanese Clinic等，建議旅客出發前先查閲相關名單。

72小時內之定義是？

PCR核酸檢測陰性證明要求「72小時內」定義，是指航班起飛前的72小時，如航班在11月1日的12:00起飛，有效的檢測期便是10月29日12:00至11月1日11:59。

入境仍需「受付濟證」和「COCOA」App嗎？

早前入境日本，旅客要有日方擔保責任者代申請受付濟證（ERFS），但現在已不再需要。另外用作追蹤密切接觸者的「COCOA」應用程式，日本政府亦已放棄使用，現已毋須下載。就是現時用作申報資料的「MySOS」應用程式，也只能用至11月14日凌晨之前。