《情人》30周年紀念︱與梁家輝床上打真軍？女主角珍瑪琪有嘢講

今年是梁家輝主演的法國愛情電影《情人》（The Lover）上映30周年紀念，影片當年最多人談論就是他與法國越南混血兒女新人珍瑪琪（Jane March）的激烈床上戲。由於「動作」太迫真的關係，曾一度傳出兩人拍攝時是「假戲真做」！

據知影片於1991年1月至7月拍攝，當時珍年僅18歲，《情人》是她的銀幕處女作。對於一個少女來說演戲已是件困難的事，而她更要在片中作全裸演出拍攝床上戲更是難上加難！珍曾說過：「我第一次睇晒成套戲（《情人》）時，我坐喺放映室邊睇邊喊。」而她亦直言對於片中的裸戲不自在。對於片中似真似假的床上戲，珍瑪琪亦有回應過。她否認與梁家輝在片中「打真軍，她說：「我從來冇與Tony（梁家輝）喺戲裡戲外造愛。就係咁簡單。」片中所有床戲都經過小心編排以及由替身代勞。導演尚積葵阿諾（Jean-Jacques Annaud）亦否認片中床戲是「真做」：「首先我好榮幸就係啲人相信（片中性愛場面）。當然嗰啲鏡頭並唔係真，佢哋冇『真做』。」

由於《情人》推出後大受歡迎，珍亦因此而一夜成名，成為荷里活片商的「搶手貨」。兩年後，她進軍荷里活再在懸疑片《黑夜之色》（Color of Night）中作裸露演出與男主角布斯韋利士（Bruce Willis）大演露骨的床上戲！不過珍拍攝期間因「扭計」而與導演Richard Rush反晒面，據知珍拍攝期間突然改變主意拒絕剝衫，導演曾形容當時情況極不愉快，並形容勸服她剝衫的感覺等同「強姦女主角」。最終經過多方面「又跪又拜」之後珍才願意拍裸戲。

有關《情人》的鮮為人知故事：

《情人》是根據法國女作家Marguerite Duras的同名半自傳小說改編，片中的激情故事正是他在越南發生的親身經歷。為了找尋女主角，導演尚積葵阿諾除了在英美兩地多個城市舉辦試鏡會之外，亦到訪戲劇學校來找尋。最終他的妻子在揭時裝雜誌時卻無意中發現當時年僅16歲的英國模特兒亦即後來的女主角珍瑪琪。原來在發現珍之前，《生化危機》（The Resident Evil）的烏克蘭女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）都有到來試鏡。