鄧麗欣18年後與Dear Jane再合作　拍攝新歌劇場版MV

樂隊Dear Jane（DJ）的新歌《到底發生過甚麼事》MV特別拍了個劇場版，陣容都好勁，由入圍金馬獎最佳男配角的柯煒林執導，又邀得鄧麗欣（Stephy）做女主角，加上有「校花校草」泰妹、Stone，網紅JFFT床哥&翼Sir參與演出。

今次是DJ與Wyman（黃偉文）合作的第七首歌曲，DJ主音Tim表示歌曲題材是他有一日在社交網見到個古仔畫面，同Wyman分享後就由對方自由發揮。緣分讓18年後Tim與Stephy相遇再合作，當年他為Stephy與傅穎的歌曲《親朋勿友》MV做過男主角，但今次導演沒有安排他們同場演出，Tim是否覺得蝕了？他笑道：「咁又唔可以講蝕唔蝕.....覺得幾得意，緣分就係咁囉，大家冇見咁多年，原來又可以見番。拍MV我有親自去探班，講聲hello、傾下偈咁囉。佢有冇變？都係18年前一樣樣，重好似瘦咗添。咁其實大家識咗好耐，又好耐冇見，咁多年各自行自己嘅路，來到今日各有成績又撞番幾好呀，佢最近喺演戲上面搵到自己嘅方向，演技又出色。」

將來會否與Stephy再合作？Howie表示想翻唱Stephy的歌曲：「因為我經常聽啲廣東歌playlist，90後歌單都一定有Stephy嘅歌曲喺裏面，例如《不要離我太遠》我都識唱呀，想翻唱下，幾好玩喎哈。」

跟Stephy同樣是校花出身的泰妹，從來沒有上過任何演藝課程，首次演出MV，與Stone飾演情侶，兩人不單有錫錫，泰妹重要比Stone撩裙底，最後被騙感情，又有喊戲，但泰妹於拍攝現場表現，都令大家驚艷，Stephy更大讚泰妹演得非常自然。能夠參與MV演出，泰妹話說：「小妹非常榮幸。」MV中泰妹飾演年輕的Stephy，故事講述學生時期的琪琪 （泰妹飾）與成長後的她（鄧麗欣飾）都遇上感情極變的經歷，但年輕時她能果斷地一刀了斷，反之成長後的再次面對同樣情況，竟少了年輕那份勇氣。Stephy同泰妹同場落淚的畫面，拍完大家都覺得有打動人心的劇震，引起人心反思無限。