黃心美呻幾個月冇Job接　一講黃心穎：佢要自己面對番個課題！

黃心穎家姐黃心美今晚（25日）擔任活動司儀，稱已幾個月冇接司儀Job，故感到好緊張。自「安心事件」後，沉澱了近三年的許志安近日復出，問到黃心穎是否都計劃復出？她表示不知情，無傾此話題，但會關心妹妹，稱心穎平日會與爸爸食飯、陪狗和上堂等，生活簡單。

至於心穎與泥鯭拍拖一事，身為家姐亦不會過問，心美稱：「拍拖係兩人嘅事，唔方便代答，工作上佢同TVB完滿解咗約，人生佢自己，要自己面對番個課題，自己行番，唔會干涉，我只可以陪伴同默默祝福。」是否覺得心穎都應該復出，她說：「撇除我係佢家人，事情發生咗幾年，當事人和牽涉嘅人都非常不易，要時間沖淡一切，平復傷口，日子都係要過，我見到許生都好祝福佢，所有牽涉嘅人都希望盡快重回軌道，我都係牽涉嘅人，都會祝福自己，過去幾年，所有嘢亂龍，有啲人患病走咗，經濟又唔好，好無常。」

而張達倫亦有現身活動支持新導演阮惟新，他透露對方也有意拍劇，希望將來再合作。他透露離開無綫後，一年內拍了4部戲，角色有大有小。提到他有份參演及即將上映的電影《過時·過節》，他特別多謝毛舜筠（毛姐）：「毛姐話見到呢個角色就諗起我，搵唔到第二個啱呢個年齢層嘅靚仔，令佢有心動感覺。」問到現實中是否都能令毛姐心動？他笑言沒有，因為對方一直當他細佬般看待：「以前合作過處境劇，毛姐教我好多，佢嘅節奏與別不同，好有爆炸力，我學到晒。」提到鄭裕玲（Do姐）都不續約無綫離巢，張達倫感覺難以置信並追問原因，得知她試新事物，他說：「啱！佢都服務咗44年，試新嘢係好事，畀另一個Do姐大家睇，我當時都係抱這心態，嘗試新嘢同跟唔同導演學習，祝Do姐前程似錦。」