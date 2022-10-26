慾望「韓」流　瘦底露深溝

男人零慾望真係好大鑊！如果唔好彩陷入慾望寒流期嘅話，點算好呢？起碼先要嚟個視覺刺激，而呢位韓國網紅Berry Noon嘅火辣身材，絕對可以帶嚟強烈嘅刺激，令人慾望大爆發！

近乎完美

話係強烈刺激一啲都冇誇張，事關佢對車頭燈真係超激凸，同時條纖腰亦相當吸睛，加埋一副靚樣，絕對係女神級嘅存在。事實上，外形靚絕、身材近乎完美嘅Berry Noon，本身係一名模特兒。要知道韓國身材火辣嘅模特兒有唔少，而樣靚嘅亦有好多，只係好似Berry Noon咁擁有如此激凸上圍之餘，又慷慨展露深溝，兼且個樣仲要靚成咁嘅卻唔係多，故此佢嘅人氣爆發絕對係有理由。

話說回來，原來Berry Noon喺網絡爆紅可謂出乎佢意料之外。據佢指當時因為從事模特兒工作壓力大，所以喺4年前開始經營社交網帳號，分享一下生活點滴，第一個貼文就係一張佢喺客廳嘅照片，仲話自己唔使着泳衣一樣可以咁性感。點解會咁樣寫呢？佢解釋因為當時經常影比堅尼寫真，所以對比堅尼有啲倦怠心理，於是便以貼文分享自己當時嘅諗法。

獲得滿足感

一直視社交平台為分享生活點滴嘅佢，一切從佢嘅一張練習普拉提嘅自拍照而出現轉變。相中佢做出彎腰動作，露出胸前深溝，結果引嚟超過3萬個Like，跟住就不斷有健身中心搵佢拍運動寫真，不但令佢嘅模特兒工作有新發展，同時亦令佢人氣飆升，最重要係佢發現原來咁多人畀Like，令佢獲得前所未有嘅滿足感，自此之後，佢就經常分享性感自拍相，及至今日，已擁有有超過51萬粉絲，人氣真係超勁！

不過，佢唔似其他性感網紅咁經營會員制嘅社交帳號，反而會分享吓飲食同做運動Keep Fit。要知道，佢其實係好為食，最鍾意食零食，卻仍然保持到一副誘人身材，原因在於佢一直勤力做運動，而佢亦相當樂於將箇中心得分享畀同好，真係一位親切嘅性感女神呀！

Profile

出生地：韓國

身高：165cm

三圍：34G-22-34

擁有一對34G激凸巨乳嘅Berry Noon，本已身材夠吸睛，加埋條僅得22吋嘅纖腰同埋渾圓美股，如此高質嘅身材，男士固然流晒口水，同時亦吸引到唔少女網民向佢取健身經。睇嚟佢日後就算唔做網紅，都可以靠做健身教練搵食。