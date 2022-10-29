實至名歸！李克勤冧莊《中國好聲音》冠軍導師

歌王李克勤去年為《中國好聲音》第10季擔任導師，首次出任即成為「總冠軍導師」，帶挈人氣急升，今年再冧莊為節目《中國好聲音2022》出任導師，昨晚（28日）節目播出總決賽，賽前一直被網民視為「中國好導師」兼連任「冠軍導師」大熱的李克勤順利勝出，成為唯一一位連續兩屆奪得冠軍導師的男導師，認真厲害。

昨日播出的《中國好聲音巔峰之夜》，最終由克勤帶令的學員梁玉瑩奪得總冠軍，克勤亦同時成為冠軍導師。一路走來，克勤戰隊雖然於最初的盲選階段一波三折，但最後戰隊都能夠完美成形，克勤安慰表示：「我嘅戰隊真係好完美，攻守兼備。」勝出比賽後，克勤笑說：「第一年攞我覺得係運氣，第二年攞就係運氣加敬老。」他表示要多謝團隊，如編曲的陳子龍，指自己的團隊是「一條龍」服務，包括髮型、形象設計等，又乘機多謝太太盧淑儀：「形象顧問就係我屋企嗰個形象顧問啦，即係我太太，佢都好開心，大家都睇得好投入。佢八月過咗嚟『好聲音』，其實學員着嘅衫或者所有嘢，佢都有負責幫手搞形象，大家都好投入咁去做呢件事。」

他坦言從不當自己是導師身份，跟學員們亦師亦友，凝聚戰隊團魂：「大家都冇分前輩後輩，都係一班享受音樂、鍾意音樂嘅朋友。除咗工作，大家都成日一齊食飯，從而建立起友情。」這次參加「好聲音」期間，他亦有跟上一年的學員聯繫：「我覺得『李克勤戰隊』兩年以嚟畀大家嘅感覺就係導師同學員嘅關係好融洽，就算今年我係第二年，我同第一年嘅學員好似伍珂玥或者賀三都依然有保持聯絡，『好聲音』係一屆一屆，但係老師同學員嘅關係係可以好長久。」

至於致勝策略，克勤表示自己是一個相信運氣的人，如去年贏得冠軍，今年總決賽他便特意穿回跟上年同一品牌的西裝作戰衣：「又例如舊年伍珂玥唱《飄雪》，今年我哋學員都係唱《飄雪》，但舊年係唱陳慧嫻粵語版《飄雪》，今年我哋係唱國語版。最後嘅《祝君好》因為梁玉瑩係廣西人，我亦都係香港歌手，都想保留番一隻粵語嘅歌，所以我哋特登將呢隻粵語歌擺喺最後。」總決賽完結後，克勤跟學員齊齊回到自己下榻的酒店開香檳慶祝。

而克勤亦於社交網大晒合照，並分享感受：「恭喜表妹梁玉瑩成為今屆《中國好聲音》總冠軍，也謝謝大家對我們的祝賀，能夠連續兩年成為好聲音冠軍導師，實在有太多人想感謝，聽說照片能說話，希望大家喜歡今年李克勤戰隊的每一位學員在舞台上的每一首作品，謝謝大家支持。」網民大讚實至名歸。