馮盈盈主持《全城一叮》大開眼界　興奮叫囂震撼全場

無綫綜藝節目《全城一叮》近日播出最後一集，焦點落在招浩明以火魔術對撼孖八（李俊華）的「真‧馬桶」。雖然浩明吞火絕技技驚四座，但創意十足的孖八竟想到將改裝了的「不銹鋼馬桶」擺上舞台，一開始以打大赤肋上陣，並除褲露出可愛的肉色狗狗底褲，身為Popping高手的他展現神級肚皮舞，肚皮極速蠕動嚇窒全場，之後他邊跳Popping邊穿回衣服，節奏感及喜感兼備，玩到盡的他更突然跳落台整濕個頭，之後又拿着廁所泵裝落馬桶扮揸電單車，畫面搞笑兼過癮，跳到甩鞋底的他最終炸爆全場獲得40分，並把四盞評判的「大金叮」全線擸下，與同分的林子超齊齊獲得總台主寶座，事後於總經理曾志偉手中接下獎座，他大讚一眾參賽者表現出色：「想代表公司多謝你哋，努力嘅付出應該要有回報，希望能夠開一套劇畀你哋所有人一齊拍！」一眾參賽者聽畢大感鼓舞，一同興奮尖叫歡呼。

升呢《全》總台主的孖八受訪時，大爆今次表演是「真．屎坑橋」：「呢個表演係喺廁所度出嚟，我將『開大』嘅聲、沖廁聲等，整咗首歌出嚟。同埋嗰時啱啱考到電單車牌，諗到只要屎塔調轉再加兩個泵，咁就變成電單車！」孖八為了今次表演出心又出力，就連台上的馬桶都是他親自四處搜羅和改裝，問到半裸加底褲仔上陣會否尷尬？他笑言：「最後一輪比賽想去盡啲，想話畀大家知我做得演員就係要豁出去，冇底線咩都可以做！」