東方日報C1：朱晨麗蔣家旻姊妹聯手再鬥陳瀅

陳瀅、方力申、蔣家旻主演台慶劇《美麗戰場》前晚播出最後一集，由於3人之結局留下大量謎團，引起不少觀眾激憤，瘋狂洗版留言「爛尾」，連陳瀅都話不滿結局，但原來這一切都是導演葉念琛意料之中，開放式結局全因為開拍第二季留伏筆！據知，下一季劇情「爆到飛起」，蔣家旻與另一奸角朱晨麗有秘密關係，方力申亦會回歸！

無綫劇集《美麗戰場》前晚大結局，開播以來無論劇中人物或劇情均成為網民熱話，而在結局最後一幕中，陳瀅突然接到「老公」疑似失蹤的方力申來電，衝出門口卻發現之前走佬去台灣的異父異母妹妹「反骨琪」蔣家旻竟然以黑色貴婦Look出現，講了句：「好耐冇見，你咁急趕去邊？」之後便全劇完，太多疑團沒有下文，令網民對這個結局不收貨，紛紛在無綫的社交平台留言怒吼：「唔明結局想點，冇頭冇尾」、「爛尾」、「未試過睇到咁嬲」，有網民講笑指劇集應該改名叫《美麗跣場》，甚至湧到導演葉念琛社交平台發洩不滿，群情洶湧！由於話題十足，該劇由大結局播出後至深夜時分短短幾小時，網上已錄得逾2萬搜尋，極速登上某知名搜索引擎首位，同時亦上了內地社交平台的熱搜，風頭一時無兩！

方力申重返「老婆」身邊

觀眾看得如此肉緊，原來全屬導演葉念琛的意料之中，今次開放式結局全因要為劇集第二季留伏筆，據知第二季劇情推進，「爆位」相當之多，朱晨麗與蔣家旻原來有「秘密關係」，是同父異母的姊妹，此點其實一早留有伏筆，包括朱晨麗內地富家女神秘背景，以及蔣家旻母親楊卓娜曾爆給吳家樂知，蔣家旻父親因殺了人着草離港等。而結局篇朱晨麗曾用普通話講電話，不少觀眾都估是否跟姜大偉通電，但其實在劇集開首她已跟母親講普通話，方力申失蹤確實與她及蔣家旻有關，方力申與葉導關係甚好，第二季又怎會令他死去就此消失？有指他將會重返陳瀅身邊，與她聯手對付朱、蔣！

導演葉念琛前晚被問到大結局引起觀眾激烈評論，他亦暗示會開拍第二季：「自己係一個拍電影出身嘅導演，今次拍電視劇要拍一啲同以前唔同嘅嘢，拍攝時已預咗觀眾會有呢種反應，大家追劇嘅熱烈討論度，令我好有滿足感。留白Ending我唔係第一個咁做，唔排除開第二季，大家集氣啦，我都希望原班人馬再拍。」對於與ViuTV《季前賽》打對台，他說：「自己收視一直冇跌，做到呢樣嘢係成功咗，成套劇入面好多演員被討論，無綫好耐冇試過，一個人寫劇本、執導同監製，最快拍完、最快播出，只要收視同熱度夠，就唔排除開Season Two。」

女主角不滿結局

前晚多位《美》劇演員飯敍兼一起看大結局，亦起哄叫葉念琛拍續集，方力申昨日受訪時亦指飯局上葉念琛都有提到若果有第二季大約會點拍，故拍得成的話，絕對是願望成真，他亦好希望跟陳瀅可以有多些對手戲，因今次不夠多。陳瀅則在飯局上公然向葉念琛表達不滿：「我唔滿意個結局，我拍完成套劇，發現最唔了解個故事嘅人係我，不過，我都好同情鍾家寶（劇中角色），佢到最後連笑都唔識笑。」

該劇令「反骨琪」蔣家旻成功彈出，對於在結局尾聲出現引起不少回響，她說：「多謝大家支持！其實個結局係點，我本身係唔知，我只可以講嘅，就係曾經我錄過一句對白但最後係冇用到。呢個係Open Ending，導演想將呢個Ending交畀觀眾去諗，其實有好多好多可能性，大家可以聯想我返嚟係因咩事、會唔會方力申嘅失蹤係同自己有關。」

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