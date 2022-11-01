符曉薇谷奶挺肚掃BB用品　節制進補免爆乳變JJ Cup

歌手陳柏宇與太太符曉薇（Leanne）一直希望為女兒再添弟妹，Leanne經歷過兩次流產，傷心欲絕，一度冇勇氣再做媽咪，直至近日撫平傷痛，成功佗B女。現時懷孕5個月的她，巧合地與胞妹的預產期僅相差一星期，佗B期間有人作伴，互相支持。早前她與經理人現身黃埔買BB用品並到超市入貨，穿平底鞋、鬆身裙加外套的她，面龐與肚皮圓圓，上圍亦見谷奶，2人全程雞啄唔斷，傾得非常開心。

經歷過宮外孕及愛德華氏症，要切除左邊輸卵管，Leanne直言今胎付出很大勇氣：「因為真係好想，好似有把聲音同我講要有一個小朋友，年頭我同老公傾，老公初時都抗拒，我痛佢都一樣痛，但我覺得係一件未完成嘅事，唔想有遺憾。」以前她覺得懷孕好容易，現時明白沒有事情是理所當然：「我係全屋最正面、心臟最強大，下個禮拜我哋會飛泰國，其實係換個地方安胎，老公去打吓Golf，佢都要放假。」她已為BB改了英文名Audrey，與4歲大女Abigail變成「AA制」。她又自爆佗大女時過度進補，上圍8 Cup跳由C暴升至JJ Cup，花了好多錢做按摩縮胸，奶水多到讓囡囡沖涼用，故今胎會節制。