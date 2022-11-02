東方日報C1：吊威吔打到飛起　Jeffrey楊天宇連環傷

張敬軒主演的新片突然傳出演員連環受傷消息！魏浚笙（Jeffrey）與楊天宇為拍攝一場重頭對打戲，竟然兩敗俱傷，後者更盆骨移位，但兩位「小鮮肉」未有即時叫停，堅持完成當天的拍攝才求醫，軒仔聞訊大表心痛，更謙稱要向他們學習。

張敬軒、王菀之、Jeffrey及楊天宇（Angus）等主演的英皇賀歲片《超神經械劫案》拍得如火如荼，台前幕後合作得相當愉快，早前更齊齊為演員之一的洪嘉豪慶祝生日，場面溫馨。前日軒仔出席活動時，對一眾「小鮮肉」拍檔讚不絕口，更謙稱在他們身上獲益良多，原來他只是「報喜不報憂」，日前Jeffrey與Angus拍攝對打戲時兩敗俱傷，令人憂心。

據悉，劇情交代扮演保安員「企鵝」的Jeffrey與「村民」Angus誓不兩立，展開一場重頭打戲，不但拳拳到肉，更出動威吔輔助，讓Jeffrey起飛腳狠踢Angus！2人為求效果完美，連日來毫不錫身，結果同告受傷，先是Jeffrey大前日拉傷左腳，捱到收工才前往針灸；前日到Angus「接力」，不幸拉傷右腿及附近位置，即時動彈不得，嚇壞工作人員，他同樣堅持完成拍攝才求醫。

忍痛完成拍攝

Angus療傷後回覆記者：「呢兩日拍緊我哋嘅尾段重要場口，真係好多動作場面，除咗替身事前幫我哋試動作同擺位外，正式拍攝時我哋都想親力親為。今次武指設計嘅動作比較誇張，拉傷真係在所難免，好佩服Jeffrey受傷後仲連踩7小時，估唔到第二日就輪到我喇！醫師話情況頗為嚴重，因為盆骨歪咗，兩星期前我又整傷右手舊患，張生（軒仔）即刻攞消炎藥同活骼油畀我用，太貼心同識得照顧人喇！」

首度拍戲的Jeffrey對受傷一事保持低調，僅簡單回覆：「我同Angus傷埋同一個位，只係一個左一個右，佢受傷後唔係好郁得，但都盡力完成所有拍攝先去睇醫生，期間食止痛藥頂硬上，真係好敬業！」

至於大師兄軒仔對於兩位後輩受傷大表心痛：「尤其係Angus上部戲已經受傷，今次係帶傷上陣，仲不停操肌練習。咁多年嚟，我冇見過佢狀態咁好，佢嘅表現獲在場嘅前輩大讚，我都要向佢學習，近排不斷喺公司高層面前表揚佢。」眼見影壇再次蓬勃，他說：「新一代演員好似Angus同Jeffrey又咁用心，真係覺得好有希望！我打算同幕後商量，睇吓可唔可以畀Angus休息一、兩日先，同埋會抽時間探吓佢，睇吓有咩可以幫手。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：