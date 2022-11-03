本日日本：大阪地標開設《男兒當入樽》籃球場

為配合全新劇場版動畫《THE FIRST SLAM DUNK》於12月上映，阿倍野 Harukas即日起在58 層的「天空庭園」炮製了一個寬約 10 米、長約 13.5 米的籃球場，讓大家在高空也能體驗籃球的樂趣。（互聯網）

作為有一定年資的動漫迷，相信一定有睇過《男兒當入樽》（SLAM DUNK）這套經典作品吧！這套於1990至1996年在《週刊少年Jump》連載、至今依然甚具人氣的籃球漫畫，即使作品暫停連載多時，故事角色如櫻木花道、流川楓及赤木剛憲等依然長流動漫迷心中。令人興奮的是《男》即將於12月3日在日本上映全新劇場版動畫《THE FIRST SLAM DUNK》，而電影的相關宣傳亦已陸續推出，除了電影海報已曝光外，作為大阪市地標、高300米的摩天大樓阿倍野Harukas亦跟《THE》合作，即日起至明年1月9日在58 層的「天空庭園」炮製了一個寬約10米、長約13.5米的籃球場！球場內外都有《THE》的相關布置，可以入內享受3對3籃球的樂趣或打卡。

與此同時，電影的Logo及登場角色亦會在16樓的展望台專用電梯大廳及60樓「天上回廊」出現，而阿倍野Harukas的入口、地下1、2樓的Shuttle電梯大廳及電梯轎廂內部，還有16樓Shuttle電梯大廳也配合電影進行裝飾。

籃球場的開放時間為10:00am~9:30pm，其中10:00am~6:00pm毋須預約（使用時間為6分鐘），6:00pm~7:00pm、7:15pm~8:15pm、8:30pm至9:30pm可出租球場（需預約），每組最多10人，免費使用（但需付展望台入場費）。