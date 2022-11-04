來到周六周日，無所事事，來個芝士拼盤配美酒最爽。懶洋洋不想動都沒問題，換件靚衫走入餐廳，聽悠然音樂，來點美味芝士，配火腿、水果、果醬吃固然美味，若再加點酒，效果更佳。

周六芝士配美酒

口感豐腴的芝士和美酒是絕佳配搭，香港美利酒店大堂酒吧由現至12月下旬逢星期六下午5時半推出以芝士和葡萄酒作主角的Wine“Pair-fection”，到時會提供多款法國芝士、火腿或小食，暖笠笠的芝士火鍋更是人氣之選，享用芝士時，必不能錯過酒單提供的美酒，清爽的氣酒酒適合配軟芝士，來自南法的白酒，配山羊芝士剛好。另外還有1款玫瑰酒及3款紅酒，可以配較濃厚的18 個月Comté、Mimolette Jeune 或迷迭香Manchego，相得益彰。至於甜酒，原來和藍芝士相當夾，大家不妨找出自己的心水配搭。

周日烤芝士

來到冬季，來一口烤香芝士，暖意十足。中環葡萄酒吧Terroirs by LQV於11月6日開始推出星期日烤芝士套餐，菜單以阿爾卑斯山夫傳統享用的Raclette芝士作主打，半輪芝士烤溶後輕刮下來，再配其他食材，是法國冬季常見的主食。套餐有無限添吃的Raclette芝士，配手工冷盤、薯仔和酸瓜，夠晒傳統。客人可選擇配2杯酒體圓潤和果味豐富的白酒。意猶未盡的話，還可以加配烤焗軟芝士，配上自家製的酸麵包，就更滋味。