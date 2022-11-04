郭奕芯新劇為愛刻苦跆拳道　自爆未開拍前一直仰慕AK

女神郭奕芯（Ashina）今日（4日）與男友Brian Law盛裝打扮出席ViuTV電視劇《打天下2》開鏡拜神儀式！今次Ashina主要飾演的角色描述自己讀完大學，在職場上工作五年，主要工作是在酒吧上班，在工作的環境底下跟客人掀起罵戰，機緣巧合認識江𤒹生（Anson Kong)，因為喜歡他而學習空手道，最後入埋「紙皮道場」。

問到有冇諗過讀大學或者去第二個國家度讀書？她坦言疫情之前曾經考慮過去日本或台灣讀藍帶，但是想到要去三個月，自己顧慮的東西實在太多，現在來說疫情更加麻煩和困難可以實踐！

你現實有冇唸過係洒吧返工或者朋友係酒吧度工作？她分享小時候有經常出沒酒吧玩樂，不過從來沒有考慮在這個地方上班，除非人工高，認為當女生捱夜返工很可憐。（最鍾意飲咩酒？）她透露自己不太喜歡喝酒，通常只會去喝橙汁或荔枝汁，比較傾向熱愛跟朋友玩遊戲，例如狼人殺。

收到劇本知道要同AK做對手戲，心情係點樣？她說：「有一日收到電影公司發訊息邀請有面試嘅機會，心情好開心，當時已經知道演出嘅名單有Ak。自己本身最鍾意嘅Mirror成員就係AK，之前喺工作嘅場合都見過好多次，仲特登搵去影相留念，今次仲可以一齊合作，有感情線，覺得好榮幸！」她又分享當日去面試同導演和監製見面，他們認為她與劇中角色的性格很似，個性爽朗開朗。

戲中會為咗鍾意嘅人嚟學跆拳道，現實中你曾經為咗鍾意嘅人學過乜嘢？她分享小時候用誠意打動對方學烹飪，從小開始就很怕火，以前比較是用煤氣爐為主，沒有那麼方便可以使用電磁爐，第一次煮的烏冬食，回想起其實最大部分都是為了挑戰自己嘗試學烹飪！