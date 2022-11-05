林鈺洧母含冤30年親揭被打至面腫　怨林俊賢要女驗DNA

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）父親林俊賢，日前被問到有關前妻Jasmine被家暴的事時，以「還手」來回應，明顯意有所指，此舉令Jasmine覺得啞忍30年的秘密，是時候需要公開，她直言當年曾發生多次暴力事件，一度被對方猛力掌摑至面腫，亦因她堅持要生Denice，令她受盡屈辱！

80年代當紅小生林俊賢，其前妻Jasmine早前受訪曾提及他答應共同撫養當年僅8歲的林鈺洧，但最後失蹤，對於早年被指家暴，Jasmine則不作回應，但林俊賢日前卻於社交平台發聲，指自己當年不顧而去全因財困，至於家暴則是「還手」，而林鈺洧表姑姐Naomi亦力撐表哥林俊賢，留言：「說謊的人要吞1千根針。」意指有人講大話，自編故事！

對於一連串是非，原本不想再接受訪問的Jasmine，日前開腔逐一回應，談到當年家暴事件，她說：「我只係講唔想回應，已經有咁大反應，用還手作解釋，係咪想索性扭曲事件反咬對方出手在先？事實佢應該好清楚，第一次動手，我哋喺房間只係有啲事要討論，關於我一直要做佢影子女友嘅問題，期間我用手推咗佢身體一下，只不過係一般女性能夠做到嘅動作，一啲都唔暴力，但係佢就好大反應咁一巴掌打到我飛咗落床，我當時暈咗一陣，有番意識嗰陣覺得好痛，整塊面同頭部都好似想爆咁，我知道係好嚴重，仲整晚發燒，我知道喊會仲痛，但我都停唔到喊咗成晚，第二日去睇醫生，醫生好嚴肅問我需唔需要寫醫生紙畀我報警，我覺得好尷尬，從來冇諗過呢啲事會發生喺我自己身上，最後我只係攞咗啲藥就走咗。」

心酸出嫁 愧對父親

她續說：「佢（林俊賢）之後睇到我個樣腫晒，就唔敢再動手，但唔代表暴力事件冇再發生，我同佢一齊5年，發現意外懷孕，當時亦係佢工作走下坡嘅時候，仲被人話有躁狂症，佢就將啲不如意嘅事，怪罪於我，個段日子佢已經成日鬧我阻住晒，亦唔同意我要呢個BB，更唔相信係意外，話我係刻意懷孕用嚟將佢綁住，仲話我唔會分到佢嘅身家，要我做手術（墮胎），我做唔出，但亦冇要求結婚，係佢擔心傳媒有話柄，先話我哋返英國簽結婚證書。當時乜嘢儀式慶祝都冇做，只係搵咗我爸爸做證婚人，所有嘢一個下午搞掂晒，佢需要嘅只係一張結婚證書，是嚟打發記者。當時其實我已經好明白對方喺一個乜嘢嘅人，但我為咗Keep住個BB，即係Denice，我所有嘢都配合佢，連我爸爸都配合佢，辦妥結婚證書之後，佢只跟我爸爸說一句『我請你飲杯嘢』，Denice公公真係好好，佢話『唔使喇，你哋趕住走嘅就走啦！』我諗番起都真係好心酸。」

擸棍發難 驚動警方

之後暴力事件陸續發生，其中一次暴力事件，她說：「喺囡囡出咗世未夠10個月，呢次唔係淨係同我嘈，佢黐線到隊佢自己個頭埋去BB床貼住我個女塊面講『起身啦！你唔好瞓啊，搞成咁，起身一齊講呀。』至於最後一次，亦係我覺得唔可以再容忍嘅一次，當時我哋住喺龍蝦灣一間好隱蔽嘅三層屋，冇工人只係得我哋三個，當時我好努力咁湊BB，打點家務同埋煮三餸飯畀佢自己喺工作房食，當時佢好頹廢，成日匿入房，行為亦開始變得奇怪，有幾晚到深夜攞住一個棒類嘅東西，由一樓樓梯欄杆拉到上3樓，上上落落，到咗第三晚佢仲喺1樓廳度開到個Speaker好大聲，我忍無可忍問佢可唔可以唔好嘈住個女瞓覺，佢望住我話收聲，跟住用支棒揮向我，想打我，仲打到我隻手指，當時我好驚，我即刻返上2樓，我同女瞓嘅房間鎖住度門，執晒行李，等天光個女一醒就走，呢一次我要報警，因為我好擔心佢為咗阻止我哋，唔知會對我哋做啲乜嘢，當時真係有成20個警察過嚟，我當時只係要啲警察保護住我同個女離開呢間屋。」

「佢依然係一個狗男人」

Jasmine重申自己受訪，都只是將自己的過去說一遍，並沒有對任何人有任何怨懟，因一切已成過去，但是，當她看到應該要道歉的人，卻只想用所謂的「語言藝術」來洗清自己過去的錯誤，甚至推卸他人，她就忍不下這啖氣，她說：「如果簡簡單地承認和說句對不起都做不到，還要反咬別人，事實上8歲事件已經係暗示咗原諒，如果財政有困難可以直接講，不需要拿走囡囡照片後就冇下文，選擇失蹤，咁樣對我哋兩母女嚟講係『二次傷害』，其實依家已經過咗咁多年，估唔到佢依然係一個糊塗漢、狗男人，佢可以繼續永遠對生命不誠實，但我已經等夠喇！同埋我知道佢同Denice喺15歲見番面嘅時候，要求過Denice驗DNA，我覺得真係對我一個極大侮辱，當年我同佢一齊，成日要匿埋喺邵氏宿舍唔見得光，日日等佢返嚟屋企，煮嘢畀佢食，呢啲過去佢好清楚，點解會有驗DNA呢個想法？依家Check咗係佢個女，佢會唔會覺得好慚愧？」

Jasmine慨嘆地表示，暴力事件於社會上時有發生，有第一次自然會有第二次，她明白自己第一次（被打）時應該要走，但她當時沒有這樣做，覺得自己當時真的很傻。

Jasmine籲Naomi別盲撐

Jasmine對前夫無比失望，對於林鈺洧的表姑姐、藝人馮鎵瀠（Naomi）曾於網上力撐林俊賢，並寫下「吞針言論」，Jasmine表示：「小妹妹如果唔知情，請不要參與，我一生嘅歷程，唔係同你攞嚟開玩笑。」

Jasmine將自己的青春都獻給女兒，至今亦沒有再婚，談到女兒好像對父母的過去一無所知，Jasmine表示：「因為我想畀一個健康、快樂嘅成長佢，所以一句難聽嘅說話都冇講過。我覺得好多單親媽媽都會犯一個錯誤，就係將男方做嘅一切同仔女哭訴，令佢哋討厭男性同產生恐懼症。所以，我只將一切恐懼留畀自己。」

她現在只希望女兒能夠好好行自己的路：「希望大家明白，今次訪問講嘅係我同林俊賢嘅事，大家唔好再追訪我囡囡，佢係一個個體，呢啲問題你叫佢點答呢？一個係7年前佢作為出道宣傳嘅星爸爸，一個係同佢相依為命但又唔能夠畀佢太多物質嘅媽咪，佢好難做人㗎，亦唔會企喺任何一方，等佢行番自己嘅路。事實上，我哋各方都戥佢開心，最緊要佢為社會貢獻，多啲做善事，咁已經好好！」