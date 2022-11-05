鄧麗欣林明禎拍住上　過百場謝票冇難度

近期不少香港電影票房都獲得佳績，其中包括港產喜劇《飯戲攻心》，電影公司為答謝觀眾，宣布明日（6日）請全港市民免費無限次乘搭九巴的其中兩條路線，包括來回竹園至尖沙咀碼頭的1 號，及來回寶馬山至啟業的108號。而一眾演員包括鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、林明禎及陳湛文等今日（5日）齊齊現身巴士廠，於多部分別貼上各人大頭照廣告的巴士前宣傳，並希望票房能衝上7500萬。

Stephy表示為電影已謝票過百場：「每個週末都有，應該係我嘅拍戲以嚟最多謝票嘅一套，都好合理，最高票房嘛，係好開心嘅每次都見返啲屋企人。」問到可有信心達成7500萬票房目標？她表示信心必須要有：「唔可以話冇難度，始終上映咗2個月，依家每多一蚊都好感激。」身旁林明禎則坦言近期來港主要為謝票，她説：「每次都好期待，因為有唔同嘅造型。（所以今日長髮Look？）呢個係為拍廣告嘅造型，不過唔係好習慣長頭髮。」她又透露為向觀眾「找數」正秘密練兵：「偷偷練習王菀之一首歌，希望自彈自唱畀驚喜大家。（會唔會好似Stephy咁甫泳衣照？）Stephy已經到咗最高境界。」她指自己輩分最細，會先等王菀之找數後才到自己，問到會否穿得性感去謝票？她笑問：「我今日唔性感咩？」

至於張繼聰則表示自小便愛乘巴士，又笑言作為公眾人物，乘搭公眾交通工具非常合理：「依家都成日搭，尤其去市區或者過海，搭交通工具仲方便。」談到近期不停為電影謝票，他説：「我諗都過百場，睇返謝票啲相由短頭髮到長頭髮、由夏天衫到秋冬皮褸，由我未中COVID到中埋變新人類，都好長時間但開心嘅，依兩年疫情大家都好辛苦，睇到佢哋笑得咁開心，係滿足感嚟嘅。」