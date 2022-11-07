2023年「郵品訂購服務」(1月至6月)

【特約報道】香港郵政的二O二三年「郵品訂購服務」(一月至六月)已經開始接受訂購！明年一月至六月期間發行的六套特別郵票，主題非常豐富，涵蓋節日、藝術、本地文化等等，亦有不同系列的延伸，必能成為集郵愛好者和大眾的珍藏！

二O二三年為歲次癸卯兔年，率先打頭陣的是明年一月發行的「歲次癸卯（兔年）」生肖郵票，以艷麗色彩展示各款以兔為造型的傳統工藝品，為第四輯賀歲生肖郵票作圓滿總結。為增添新年喜氣，同日亦會發行具有特別印刷效果的「十二生肖金銀郵票小型張 － 福虎瑞兔」和「銀箔燙壓生肖郵票 ─ 鼠、牛、虎、兔」，各款生肖動物閃閃生輝，精巧吸引！另外，香港郵政亦重點推介「十二生肖郵票小型張」，一套四張集齊整個系列的十二生肖郵票，而且色彩豐富，非常值得收藏！

明年上半年亦會推出三個受大眾歡迎的系列延伸，包括展示三大畫家畫作的「香港館藏選粹 ─ 靜觀樓」；以吸睛的半圓設計展示夏季六個節氣的「二十四節氣 ─ 夏」；以及「香港玩具 ─ 1970至1980年代」，讓大家可以重溫童年美好時光！

除此之外，香港郵政亦會推出「香港四季樹木」，以優雅細緻的畫風描繪四種本地常見樹木，鼓勵市民多留意及欣賞香港之美；而「向醫護致敬」則感謝所有前線及後勤醫護人員為大眾服務，向他們致以崇高敬意。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：