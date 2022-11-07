爆操女神︱Kylie C.翟司琳玩空中瑜伽　「大鵬展翅」呈完美體態

繽FUN星網最近推出新節目《爆操女神》，每集邀來一眾女神級藝人化身教練，隔住個Mon傳授在家都可以做的運動，女神鄭杞瑤（Kylie C.）教過大家屋企做健身操，今集她相約勇奪韓國《Asia Model Festival》Top 10 Model冠軍的C Lam（翟司琳）聯手，今次不是教人，換轉身份做學生，跟瑜伽教練Cecilia學空中瑜伽，看到兩位女神倒吊半空的優美姿勢，好有衝動跟着做。

Kylie C.和C Lam穿起瑜伽衫，準備就緒，一臉胸有成竹的樣子，但原來她們對空中瑜伽技巧近乎「零」知識，所以今次她們是來拜師，由瑜伽教練Cecilia示範，她們再跟着做。Cecilia今次教授的動作是「大鵬展翅」，動作先好平靜，然後整個人倒轉，難度甚高，Kylie未做之前已擔心畏高，經教練給予信心，Kylie和C Lam開始試做。

2人按步驟兩隻腳先後擺上吊布上面，雙手合十在胸前，配合呼吸和收緊腹肌，做出空中打坐的動作，姿勢重要，教練還不時提醒她們要表情管理，保持笑容和平靜，Kylie就笑說：「其實我內心好唔平靜。」在教練協助下，戲肉來了，2人反手拿實吊布，倒轉頭下腳上，做出倒吊半空動作。C Lam最先做到，而Kylie亦接着成功，不過雙手卻夾在吊布和腰間，一下子未能鬆脫，要教練幫忙。倒吊半空後，手放在膝上，如倒吊打坐，然後，雙手向後拿緊吊布，收腹挺胸做出「大鵬展翅」動作來，完成動作後，Kylie大呼手無力，十分搞笑。

對於她們第一次便成功做到，獲教練大讚，Kylie談感受：「來回地獄再折返人間咁，情緒好澎湃，特別倒轉嗰吓動作，我完全個身震緊，隻手因為捉得太緊，放唔返出嚟。」C Lam亦笑言：「好似好平靜咁，內心其實非常之緊張。」教練表示此動作有助打開寬關節和打開心口，有助解決都市人寒背問題，及低頭族令肩膊位太緊的人，提到做動作時必需注意兩點，第一要克服恐懼，第二要放鬆不要過於緊張，便會愈做愈優美。

場地：C6 Health Creations