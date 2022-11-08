東方日報C1：莊鍶敏難忍老公反口　驚爆離婚

「拿督千金」莊鍶敏（Jacquelin）兩年多前閃嫁台灣珍珠奶茶店老闆楊秉逸（Brian），並在女家的豪宅簽字行禮。2人婚後一直表現恩愛，又講明趕生B，惟近日卻驚爆正秘密辦理離婚手續！原來他們就定居問題出現嚴重分歧，Jacquelin難忍對方食言兼三觀不同，痛定思痛，決定好心分手。

42歲的莊鍶敏與台灣商人Brian拍拖半年後，無懼疫情並戰勝遠距離戀愛結成夫婦，2年多前在莊家的山頂大宅舉行婚禮。2人新婚不久就要分居，Brian飛返台灣處理業務，Jacquelin則留港工作，但仍處於熱戀期的他們對遠距離婚姻生活依然信心十足，趕造人的Jacquelin曾被拍得跟來港慰妻的老公買生蠔，又在公開活動上摸梁麗翹的孕肚沾旺氣，至去年7月，Brian更做「跟得老公」隨太太出席公開活動，閃爆全場！

三觀不同 難見未來

然而，Jacquelin近年將發展重心轉移內地，早前她稱Brian於8月會飛內地團聚，當時詐嬌表示：「我同佢講，如果你再唔過嚟搵我，下一步就係離婚，離婚先見！」原來她絕非戲言，而是感嘆出現婚變危機。據知他們的恩愛只是假象，Brian婚前曾承諾遷就太太，願意移居香港或內地生活，惟婚後卻「唔認數」，一味「拖字訣」，更反提議她出嫁從夫，移居台灣，令堅持夫婦同住的Jacquelin大感無奈。

結婚2年多以來，他們為定居問題爭吵過無數次，以往尚肯離台慰妻的Brian，最後一次與太太見面已是去年底的事。Jacquelin於5月慶祝生日，身在內地的她只收到老公的祝福短訊及利是，而早前說好的「8月見」亦以「放飛機」作結，Brian最近更明言不會離開發迹地。由於定居問題一直未能解決，加上三觀不同難見未來，為免浪費時間，雙方早前協議離婚，Jacquelin待完成手頭上的工作後，今個月就會返港正式簽字離婚，回復「單身貴族」身份。

財政獨立 不分身家

早前在內地完成無綫劇《狀王之王》拍攝工作的Jacquelin，接受本報獨家專訪時直認正辦理離婚手續：「我哋成日為定居問題鬧交，之前佢應承嚟香港、內地陪我，最後佢話放唔低台灣嘅生意。呢個問題點都解決唔到，既然勉強冇幸福，根本走唔到落去，不如離婚啦！」問到夫婦間可有第三者？她說：「我呢邊就冇，佢嗰邊就唔知，基本上應該冇。」她坦言曾努力挽救婚姻，可惜徒勞無功：「離婚都覺得可惜，但佢都唔想同我傾，定居問題一直冇共識，唯一解決方法就係分開。」至於贍養費，她稱2人財政獨立，她不求贍養費，Brian亦沒有要求分她身家。

雖然異地婚姻失敗收場，但她不會因此有陰影：「係睇個人囉，唔關異地戀事！感情事隨緣啦，唔會諗再婚住，因為我事業為重，喺內地真係好多機會。」而其父母亦尊重她離婚的決定。

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