「公屋博物館」大翻新　懷那些年的舊

近年，「倒數」一詞老是常出現，許多舊建築或老店突然宣布退出歷史舞台或結業，甚至無聲無息的消失在街角。大家感到不勝唏噓的同時，可有想過親身走入社區，尋找香港昔日足迹？位於深水埗的美荷樓屬二級歷史建築，滿戴社區歷史回憶，近日經翻新後再度重開，除了舉辦展覽神還原昔日屋邨居住面貌，更新增了不少打卡位和有趣互動遊戲。想時光倒流，回到昔日港人聚腳地「打卡」，親身體驗上世紀娛樂文化生活的話，絕對值得一遊！

深水埗壁畫 滿戴社區回憶

美荷樓生活館經翻新後，不但加入新主題展區，展館外牆亦新增了由本地藝術家麥震東創作的壁畫，其清新可愛的插畫風格與柔和用色，盡展深水埗由50年代到現今的地區轉變和生活百態。麥震東透露，這幅璧畫不但融入深水埗區多個著名地標，如嘉頓山、黃金電腦商場、布料市場、天台學校及包寧平房等，更暗藏了他的個人小心思：「因為以前有個拖友仔住白田，於是搭車經過深水埗時總會落車食啲嘢，之後再送其回家，所以我見證着美荷樓後的幾座公屋，由地舖仲有人營運到完全遷拆的歷史。還記得拖友仔屋企有部黑白電視畀佢外婆睇粵語殘片，嗰陣已經係00年後；所以我創作壁畫時，就將呢啲風景印象全部擺晒落插畫內。」

主題展回到過去

欣賞完外牆壁畫，千萬別錯過地下展廳的10大主題展覽，當中包括雜貨舖「糴米」、大牌檔「食嗱喳麵」、街市檔口「買餸」、制水時期「擔水」、戲院「買飛」睇戲、涼茶舖聽「天空小說」、遊樂場「彈波子」、理髮廳「飛髮」及「跳大繩」等街坊日常生活場景。置身其中猶如親臨50、60年代的香港，了解更多昔日基層市民的生活百態。

打卡位1：雜貨舖與流動小販檔

在五、六十年代的香港，市民主要從雜貨舖及露天小販攤檔購買生活必需品。前者就如今天的超級市場，雖然貨品種類不多，卻能滿足區內居民的日常所需。由於當時物資短缺，居民需自攜容器去購物，就像現時提倡環保的「裸買店」，而後者的流動經營方式，在當時不但養活了眾多小販，更大大方便市民。所以下層展覽亦設有以上主題展區，更展示了1967年及2021年逾半世紀的物價，讓大家清楚了解不同年代的生活變化。

打卡位2：制水區試拎水桶

現代人打開水喉便有水用，但60年代的香港，供水量相當緊張，一旦雨水不足，就難以持續供水。因此當年港府一度實施制水措施，最嚴峻時每4天只能供水4小時，每家都要總動員排隊取水，供4天所用。是次展覽也特別於展館內重現當年的制水歷史，參觀者可即場試拎水桶樣本，了解當年市民取水的感覺，十分有趣！

打卡位3：上世紀娛樂熱點

今時今日，想食好西、打卡、見Friend見客，當然是去靚靚Coffee Shop或餐廳啦！上一代市民就最愛聚在涼茶舖打躉，一邊歎涼茶與街坊吹水，一邊收聽最新的廣播節目。因此館內設有涼茶舖展區，大家入內參觀之餘，不妨收聽由著名播音天王李我主持的節目《天空小說》，那種屬於廣播的聲音質感，1秒將你帶入50、60年代。

同層還展示了昔日大眾常幫襯的「大牌檔」，此名字緣由其實跟早年的小販牌照政策有關。當時固定攤檔獲發大牌，故稱「大牌檔」（流動小販則獲發細牌）。由於大牌檔多是相連而排，所以又稱「大排檔」。大家不妨在此扮吓食嗱咋麵，打卡開心吓！

另外，60年代是戲院的興盛時期，市民都喜歡在茶餘飯後到戲院睇戲。所以場館內其中一個展區，就布置成昔日戲院模樣，並播放大家都熟悉的經典電影，如007系列、《黑玫瑰》及《梁山伯與祝英》等經典電影的精彩片段，電影迷不妨來朝聖。

兒時玩意 包羅萬有

上一代成年人鍾情去涼茶舖、大牌檔或戲院消遣，那麼小孩子又有甚麼娛樂？答案就是館內展出的各式懷舊玩具，大家不妨看看家中有沒有珍藏一兩件？

結合嶄新方式觀賞

在下層展區打完卡，不妨再上一層屢。1樓展廳除了展示美荷樓的歷史，更新增了互動遊戲與擴增實景（AR）元素，讓大家更了解整個舊時代的氛圍，以及清楚見到昔日大眾是怎樣在此空間生活。同時亦參考了街坊的口述歷史及參考資料，還原美荷樓初期的單位，徙置大廈的環境。

新加入的內容包括天台學校與家庭「手作」工業等。參觀者可透過影視體感遊戲，模擬昔日學生在徙置大廈天台上做早操。另外，又可以一暏當年住過美荷樓社區的街坊留下的印記，例如導演吳宇森、電影《桃姐》監製李恩霖等，都曾經把自己在這一帶生活的回憶，化為創作靈感，極具觀賞價值！