J2節目《CP訓練營》結合純愛　伍倩彤葉靖儀上演戀愛真人騷

無綫J2節目《CP訓練營》結合純愛Dating及戲劇特訓等不同元素的全新戀愛真人騷，逢周一至周五晚十點半J2（82台）播放。經過1星期的熱身，8位受訓者出場：身高185cm的肌肉型男神李爾（Kyle）、伍倩彤（Gillian）、曾飾演年輕版林家棟的Yeung（蔡浩洋）、前入圍港姐葉靖儀（Michelle）、「大眼車銀優」馮建晞（Argus）、2019年亞洲小姐季軍得主范莎莎（Zaza）、「偽Bad Boy」黃潤祺（Jaxson）、以及「氣質文青」純素人代表洪靄茵（Eileen）。

當中最注目的「型男索女」是Kyle及Gillian，而Michelle對Kyle也虎視眈眈，上演爭風呷醋場面，今晚（8日）其中一個高潮位，是Kyle、Gillian及Michelle因演技出色，獲導師賴慰玲獎賞「鴛鴦戲水」。落水前瘋狂操肌的Kyle，落水後表現不自然及怕醜，進擊的Gillian一落水即出招：「你哋對我有咩感覺？」平時口若懸河的Kyle即「怕醜仔」上身口窒窒：「呢個場面真係非常之尷尬」。Gillian再下一城追問：「我會好奇你對Michelle嘅感覺。」擾攘一輪後，Kyle被嚇至中途離場。

Michelle事後受訪，說浸浴時氣氛「唔對路」：「喺Kyle同Gillian嘅對話當中，我聽到中間好似係有啲嘢。」其實Kyle對Gillian特別另眼相看，不過Michelle也非零勝算，因Kyle覺得Michelle有自己前度的影子。另外，曾演出微電影的Michelle，在兩次戲劇考核中均獲得第1名，至於Gillian「喊功」也超卓。而個討論區均有網民發起最佳女朋友或最高顏值女受訓者等不同類型投票，Gillian、Michelle及Zaza各有支持者，製作組亦在官方網站進行了名為「最GFable」及「最BFable」投票，截至昨晚（7日）九時，領先的男、女代表分別是Kyle及Michelle，Gillian及Jaxson則暫居女子及男子組第二名。