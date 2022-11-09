李佳芯黐實大隻新歡　貼地歎茶培情

視后李佳芯近年事業停滯不前，據知至明年初都未獲安排新劇拍攝，坐「冷板」之時，Ali卻遇上年約40歲「大隻新歡」，今次拍拖玩貼地，Ali不再吃海景燒鵝髀，轉食深水埗舊區平民食肆，對着新歡更不時撥弄秀髮及甜笑，真係冧到爆！

現年39歲的無綫視后李佳芯（Ali）近年工作減少，之前曾涉及政治風波的她，據知至今仍被內地封殺，無綫現時大多數劇集都與內地合拍，故Ali自從今年3月與馬德鐘合作拍攝小品劇集《有種好男人》後，至今未被安排接劇，而日前有傳她會接演明年開拍、由陳豪及譚俊彥雙視帝主演的《企業強人》，據知只屬「流料」，而她參與的綜藝節目都少之又少，大多只是網上平台節目。

雖然事業停擺多時，但Ali於愛情方面似乎已有着落，貴為圈中女神的她，外間很關心其感情世界，自從去年親口承認跟拍拖7年的藝人陳炳銓分手後，同時被指與「蟲草大王」陳恩德暗撻已1年。雖然近排Ali不時放聲氣，自嘲「自閉」已3年沒有認識新朋友，笑言要找金牌媒人林盛斌幫手，但實際上她原來已正式「脫單」，與一名年約40歲的健碩男拍拖，連日來更「瘟仔」度日。

遊日返港糖黐豆

之前Ali與陳恩德出入都是五星級酒店，男方除了豪送定情禮物及生日驚喜外，又帶她吃盡香港最靚的海景「燒鵝髀」，又於其私人豪宅花園放人造雪製造浪漫，冧到Ali於社交平台Po相，明顯相當受落。之前Ali執導微電影，陳恩德二話不說無條件豪擲逾35萬支持她。

不過，現時Ali卻轉玩貼地，日前她跟新歡飛到日本蜜遊，更到輕井澤的Outlet食肆撐枱腳吃和牛，雖然Outlet內不是甚麼尊貴食店，但Ali仍陶醉於二人世界，今勻沒有雪景都一樣浪漫。未知是否要保護愛苗，她貫徹將戀情低調，於社交平台只分享遊日的風景及單人照。返港後，Ali繼續與新歡糖黐豆般，日前二人被東網拍得於深水埗一間平民食店飲茶吃飯，當時身穿輕便運動服的Ali素顏沒施脂粉，與新歡並肩而坐，傾談期間不時甜笑，撥弄頭髮，有如小鳥依人。

「20萬首期」難打動

Ali現時享受貼地戀愛，難怪之前出席樓盤活動，獲贈20萬首期時被問到若有追求者送首期可會接受，她說：「我覺得首期係要自己儲，今次係幾好嘅經驗（獲送首期），相信只會工作先遇到，現實生活冇試過，同埋呢啲嘢唔係用錢衡量。」