《GMA》公正性被質疑　NCT Dream揮低女團捧兩大獎

韓國音樂頒獎禮《2022 Genie Music Awards》（GMA）昨晚（8日）在韓國仁川南洞體育館舉行，由於首爾梨泰院上月底發生人踩人慘劇，主辦方日前已宣布會取消紅地氈活動，而頒獎禮亦不會進行直播，但就如常招待已購票的觀眾入場。

男團NCT Dream掃走「年度歌手」及「年度專輯」兩個大獎，而人氣演歌歌手林英雄就捧走「年度數位音樂」、「最佳男歌手」及「Genie人氣獎」，成為全晚大贏家，天團防彈少年團（BTS）則獲得「最佳男團獎」及「Idolplus Global人氣獎」，女團少女時代隊長泰妍贏得「最佳女歌手獎」，Red Velvet則獲頒「最佳女子演出獎」及「最佳MV獎」，人氣新人女團IVE就與新人男團TEMPEST奪得「最佳女、男新人獎」。

得獎結果曝光後，不少網民質疑頒獎禮公正性，因3個大獎的計分方法是數位音樂成績佔60%，其餘40%則是由評審評分，但NCT Dream的歌曲未有進行年度排行榜，成績遠差過對手林英雄及今年人氣勁爆的IVE與(G)I-DLE，有網民指結果一早內定，而NCT DREAM、泰妍及Red Velvet均是SM事務所旗下的歌手，網民笑指：「這根本是SM的頒獎禮」、「頒獎禮應該要在SM大樓舉行」，而《GMA》過往已多次被網民質疑公正性。

得獎名單

年度歌手：NCT DREAM

年度專輯：NCT DREAM

年度數位音樂：林英雄

男新人獎：TEMPEST

女新人獎：IVE

Next Generation Global獎：PSYCHIC FEVER

Next Generation獎：DKZ

New Wave Icon獎：TNX、LIGHTSUM

Idolplus Global人氣獎：防彈少年團

Genie人氣獎：林英雄

最佳紀錄獎：(G)I-DLE

最佳風格獎：IVE

最佳Hip Hop歌手獎：BE'O

最佳搖滾歌手獎：紫雨林

最佳MV獎：Red Velvet

最佳Pop藝人獎：Peder Eilas

最佳女子演出獎：Red Velvet

最佳男子演出獎：THE BOYZ

最佳男歌手獎：林英雄

最佳女歌手獎：泰妍

最佳男團獎：防彈少年團

最佳女團獎：(G)I-DLE