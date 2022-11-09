《王冠》全球首映　「戴妃」翻生帶「威廉」「哈利」齊現身？！

Netflix英國皇室話題劇《王冠》（The Crown）第5季今日上線，而該劇昨晚（8日）於倫敦特魯里街皇家歌劇院舉行全球首映禮。

除了接棒演「英女王」的Imelda Staunton以及「菲臘親王」Jonathan Pryce出席之外，接替Emma Corrin演「戴妃」的Elizabeth Debicki以及「查理斯國王三世」的Dominic West都有現身首映。其中Elizabeth就與劇中兩個囝囝「威廉王子」Timothee Sambor和「哈利王子」Teddy Hawley合照，而她更大發母性摸「大仔」個頭！

此外，再度在今季中飾演英國首相「戴卓爾夫人」的英國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）亦有出席，同場還有她的前男友即《王》原創人Peter Morgan。不過影大合照時姬莉卻不在場，懷疑怕與前度撞正尷尬！

在紅地氈上，Dominic受訪解釋拍攝時為何沒有向好友「哈利王子」取經，他解釋道：「我唔認為打畀佢問佢攞貼士係恰當嘅事。」而他亦坦言與「哈利王子」已有好多年時間沒有交談。他透露於2013年因與「哈利王子」參與名為「與傷兵同行」的慈善步行活動而結識。他說：「我哋一齊與好多位傷兵步行去南極，所以我得以認識佢同佢熟絡咗。」