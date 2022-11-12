趙紫諾以長腿鮮艷打扮獻唱《Roar》　舒文大讚佢有Power

今晚（12日）播出的《聲夢傳奇2海外踢館賽》中，亮點落在《聲夢2》季軍趙紫諾（Sabrina）及馬來西亞冠軍彭詡越（Xair）身上。樣子甜美的Xair，在遊戲環節「跳舞馬拉松」中與隊友孫佳利（Lorraine）、馬來西亞季軍王紫薇（Ziwei）及潘乾政（Zentson），挑戰香港代表的跳舞精英XiX的Aster、Charlotte、劉詠彤（Angel）及侯雋熙（Duncan）。曾參加內地偶像女團真人騷《加油！美少女》的Xair，因有女團訓練根基，多難記的舞步也難不到她，並大派可愛表情包，成功搶焦。

有「聲夢小魔王」之稱的季軍Sabrina，先以長腿鮮艷打扮獻唱《Roar》，對戰馬來西亞亞軍梁宸語（Zev）的《讓我一次愛過夠》，全情投入嗌破喉嚨的Sabrina，獲舒文及張佳添正評，舒文說：「你每次揀啲Rock啲嘅歌，你都會做得好啲，你去得好盡，甚至我Feel到你Enjoy嗰個Power，Good！」之後Sabrina轉了全黑型格造型，陳潔靈讚她「Got The Look」。

擅長Rap的文佐匡（Sean）演繹親自作曲、填詞及編曲的《My Zone》，並邀來好兄弟侯雋熙（Duncan）、金永衡（金仔）及陳昊廷（Tim）齊齊Rap，Chok爆台風辣㷫全場。陳潔靈：「我覺得你出場時係有信心，Duncan、Tim、金仔very good！你哋可以諗吓做一個組合。」張佳添：「四個大男孩又跳又rap，我覺得好似好正嘅動物園，好有娛樂性，呢個係稱讚嚟架！」