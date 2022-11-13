法證先鋒V︱蔡思貝手腳唔協調變鼓后：練到隻手有水泡！

集合「三生三旦」黃宗澤、袁偉豪、洪永城、蔡思貝、蔡潔及王敏奕的無綫台慶劇《法證先鋒 V》明晚（13日）起，逢星期一至五晚八點半播出，今輯共有14個單元故事，打頭陣的單元故事「天使不美麗」由連詩雅及人氣小花區明妙主演。三大男主角大讚劇中單元故事可觀，袁偉豪說：「每兩、三集就睇完一個故事，好快好緊湊。」黃宗澤則說：「第一集個案其實幾近我哋生活，要寫一個好睇嘅單元古仔其實唔容易。」

笑指在劇中主力與袁偉豪「談情」的蔡思貝，其角色「譚倩雯」造型及打扮多多，包括記者、眼鏡娘、長髮公關、噴泉辮及rock爆打鼓，為角色而特意學打鼓的她，在製作特輯中展現打鼓造詣，入型入格，相當有型。思貝說：「由完全手腳唔協調，到第一次練到隻手有水泡，好難忘。」她說正式拍攝打鼓場口當日，袁偉豪及監製均讚表現ok，她說：「袁偉豪有玩開音樂嘛，佢同監製都有話：『打得幾好吖！』咁我就好似小朋友做咗樣嘢畀人讚咁。」

洪永城飾演含冤入獄的「秦克男」，他笑說角色特別之處是「衰八卦」：「因為好多Case本來唔關佢事，但因為佢要救人，就得罪好多唔同嘅人，然後捲入咗啲兇殺案度。」談到最難忘場口，他說是吃拉麵查案：「劇情講我哋去唔同嘅地方食拉麵，從而去搵出真兇。總之就食到大家都好滿足，劇組準備嘅拉麵都幾好味。」

笑言由中學開始、已是《法證》系列忠粉的王敏奕，飾演新紮師妹「霍寶英」，她說：「我個角色好有熱誠同正義感，好希望用自己嘅衝勁去破案，同埋當大家都好理性時，佢就會用感覺行先，但有時又會畀到啲唔同嘅角度大家。可能呢個角色想帶出嚟嘅信息，就係有時你都要相信你嘅直覺。」