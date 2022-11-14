被嘲苦肉計博同情！羅志祥認錯反擊：該承擔就去承擔

日前被狗咬面險破相的台灣天王羅志祥（小豬），前晚（13日）在台灣高雄巨蛋開騷時，只唱了一句便因升降台問題撞傷右腳，更險些從2米高的舞台跌下，驚險萬分，卻有網民質疑意外造假！負傷完成長達2個半小時演出的小豬，被指「自導自演苦肉計」來洗白，他說雖生氣但揚言自己「打不死」：「男人該承擔的就去承擔！」

出道28年的小豬在兩年前被女友周揚青怒揭荒淫史，包括「多人運動」及與旗下女藝人愷樂有非一般關係，即令其事業全面煞停，直至今年才復工圖收復失地。相隔8年，前晚小豬重返台灣高雄巨蛋開個唱，吸引逾萬名粉絲捧場。開唱前被愛犬咬面險破相的他，率領30名舞蹈員跳唱歌曲《No Joke》揭序幕時，因升降台出現問題，他只唱了一句便跌倒，並趴在地上超過3秒後才站得起來，差點從2米高的舞台跌下，場面驚險。經理人指小豬的右小腿脛骨被連撞2次，即場痛至趴在地上，團隊立刻買止痛藥給他服食，以繼續演出。

一出場即出意外的小豬雖負傷上陣，但未有影響表演及氣氛，全程投入high爆，負傷完成兩個半小時的演出，期間把舞台變為求婚專場，成全1名男粉絲即場向女友求婚，他幫口道：「現場1萬多人，不答應就尷尬了，他真的很愛你。」演唱會尾聲更出現「重量級嘉賓」，就是小豬化身「朱碧石」，男扮女裝登場。

「10分」痛楚 嚇喊阿媽

騷後小豬現身慶功宴接受訪問，還原險跌落台的驚險一刻，他說慶幸當時用手撐住，否則釀成慘劇，又形容疼痛程度達10分，連唱慢歌也不斷抽痛，在後台的羅媽媽更心痛得當場爆喊，他苦笑說：「升降台一般是推上去後會頂住，但它一頂上去來不及卡住我就摔下去了，好險我用手趕快撐着，如果沒撐應該就慘了。當時腳很痛，但沒心思想別的事情，覺得死都要把演唱會幹完，導演有說要不要先暫停，我有比個『不要』的手勢，他可能以為我在跟別人說bye bye。媽媽問我腳有沒有怎樣，為了讓她安心，我說沒有，就跳舞給她看。」他坦言令他生氣的是網友留言，但反而會令他更努力：「網民說舞台是我自己刻意設計、故意跌倒，說我想藉此努力洗白。」

桃色風波發生後，小豬說過去兩年一直在「儲子彈」，並分享對人性的觀察：「大家以為我消失，其實我在準備能量和子彈，在該出現的地方整個爆裂出來。我覺得人蠻奇妙，你今天失敗，整天醉生夢死放棄一切，他周圍的人就會瘋狂幹譙他：『你到底是不是男人？』而當這個男人知錯了，站起來了，別人又會說到底有沒有反省？男人該承擔的就去承擔，該面對的就去面對，你有錯就去認，認完後該往前走就往前走。天性樂觀的態度，抱着不放棄的精神，從以前到現在不忘初心，才能面對所有東西。」他更預告將重返花蓮的跨年晚會演出，之後會舉行一系列海外巡唱，並已申請明年在台北小巨蛋開騷。