爆操女神︱Kylie C.翟司琳「仙女飛」成就解鎖

繽FUN星網節目《爆操女神》今集繼續由「學霸甜心」Kylie C.（鄭杞瑤），以及剛在韓國《Asia Model Festival》大賽中勇奪「Face of Asia Top 10 Models」及「美肌大獎」的 C Lam.（翟司琳），教大家如何操出女神級身材。在專業瑜伽教練Cecilia指導下，今集Kylie C.及C Lam.親自示範一招BB版的「開肩練背腿開心飛」，她們身為瑜伽初哥，真的可以開心飛嗎？

瑜伽教練Cecilia說這組動作可舒展胸骨及肩膀，開肩練背，針對「寒背」等問題，進行時要掌握身體中心，眼望前方，握着瑜伽布時，雙腳先後慢慢向後伸，輕易做出優美起飛的動作。C Lam.和Kylie C.初時表現雞手鴨腳，多次爭點向前傾倒，未幾C Lam.成功掌握要點，成功做出「仙女飛」的甫士。至於Kylie C.則試了多次也未成功，不時出現向前跣的情況，場面搞笑！之後在Cecilia的「1對1」特訓下終於成功，成就解鎖！做到喘晒氣的Kylie跟Cecilia笑言：「我第1次做空中瑜伽就獻咗畀你，你做1個動作，等於做咗我1年嘅運動，真係做到我爆晒汗！」她笑言體驗過後，發現做「仙女」並非想像中難做，這動作能達到身心放鬆的效果，尤其女生常有「寒背」問題，此動作可有效矯正。

場地：C6 Health Creations