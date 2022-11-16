第四屆「金紫荊女企業家獎」 成就輝煌

【特約報道】這兩年在香港營商，可謂舉步維艱，幸得一班能力超凡的企業家為香港經濟作出貢獻，當中又有多位出色的女企業家帶領公司及團隊，做出各種優異的成績。由金紫荊女企業家協會主辦的第四屆「金紫荊女企業家獎」，今年就有36位卓爾不凡女性企業家在不同範疇中獲獎，可謂實至名歸。

嘉許傑出女企業家

據金紫荊女企業家協會主席章曼琪女士及常務副主席第四屆金紫荊女企業家獎籌委會總召集人詹嘉莉女士指，獎項設立的目的是為嘉許擁有企業家精神、傑出表現及成就的女性企業家，祈望在職場上才德兼備的得獎者能成為個人成長和社會責任的良好榜樣，從而鼓勵更多女性創業，喚起商界更加關注女性企業家。章曼琪主席指「金紫荊女企業家獎」是本港發掘優秀女企業家及未來女性領袖的重要搖籃之一，因上年疫情，各位女企業家的工作都不容易，幸好今年反應踴躍，辛苦一班專業評審。因應疫情，協會都作出靈活應變，如今年取消用餐環節，食物捐給東華三院社區會堂，造福市民。籌委會召集人詹嘉莉女士今次的籌備工作相當具挑戰性，很多女性企業家發揮各自看家本領、化危為機，為本地經濟繁榮和社會穩定作出貢獻。

年輕一代傳承

除了「金紫荊女企業家獎」，協會多年來亦成功打造不同的品牌活動，包括有「金紫荊女企業慈善基金」、「未來領袖獎學金及培訓計劃」及「麗智人生系列分享」等，今年更特別成立青年委員會，以教育及引領青少年心懷國家、建設香港及關心基層為核心理念，將女企業家精神傳承給下一代，成為巾幗力量。

重量級頒獎嘉賓

今屆請來7位在不同界別都極具分量的社會翹楚作評審，從「創意藝術企業家獎」、「卓越企業管理獎」、「大中華企業成就獎」、「非凡慈善企業家獎」、「世代傳承獎」、「可持續發展企業獎」、「創新科技獎」及「青年企業家獎」8個組別的候選人中作出甄選。頒獎禮當日有多位政、商界知名人士支持出席典禮及擔任頒獎嘉賓，包括香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥娟女士,SBS,JP、香港特別行政區商務及經發展局副局長陳百里博士,JP等，可謂星光𦒉𦒉。麥美娟局長指獎項能團結女性企業家，發掘本地優秀人才，對社會發展相當重要。

第四屆「金紫荊女企業家獎」得獎者（排名不分先後）