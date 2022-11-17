結婚10周年　杜德偉同老婆拍裙褂照慶祝錫婚盡情放閃

歌手杜德偉（Alex）與太太李曉冰（Ice）結婚10周年，為見證夫婦感情更堅定細膩，「愛妻號」的Alex為太太送上充滿愛意的國語新歌《oh愛》，連同意義深遠的鑽戒，及拍下一輯令人羨慕不已的中式裙褂照，為婚姻旅程增添意義。

Alex特別選在11月11日結婚紀念日發布新歌，同時也希望聽到這首歌的每個人都能尋找到人生中的「唯一｣。Alex在在網上發文說：「結婚周年，當然要有表示，新歌《oh愛》，希望可以用音樂把你融化，因為她就是Ice呀！哈哈！」並在於社交網中以「我和時間最浪漫的交易 是把你留在我身邊」為題，上載一段心聲，感謝太太，永遠是他的靈感女神。

他又說：「10年前結婚沒有選裙掛拍照，因為覺得中式就像拍戲一樣，所以結婚時選擇拍攝西式禮服及婚紗，不過一路覺得缺少了一輯中式相，其實一直都想補拍，只是一直沒有機會。」據知，Alex送予Ice的鑽戒品牌是結婚10年以上才能購買，所以別具意義。

鮮有參與綜藝節目的他，今年出現在內地綜藝節目《披荊斬棘》中，不僅爲呈現了多個精彩的舞台演出，更讓粉絲看到他如何為愛情保鮮，曾公開放閃說：「老婆，你好靚女啊！」