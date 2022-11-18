ONE PROMISE騷個個喊　Anton疑分手後患抑鬱

樂隊ONE PROMISE 4子文迪、Anton、天衡和Sora昨晚（17日）在九展舉行處男騷《semicolon;music live》音樂會，MIRROR隊長Lokman與Tiger和Alton現身捧場，4子以《當這地球沒有鐘》揭開序幕，主音文迪一開口便對樂迷致歉，要樂迷久等他們的第一個騷，然後唱出《I ‘m sorry》，他們在台上感謝已逝世的前音樂監製唐奕聰（Gary)表示掛念，並多謝鄧建明接手照顧他們4子。Anton於2020年被診斷手指出現骨枯症狀，要放棄做鼓手，轉做Rapper，現場他連Rap多首歌曲後，突走到鼓手位，用右手單手打鼓，全場粉絲尖叫。

熒幕播出4子各自的告白片，內容充滿洋葱，並揭露了文迪和Anton同受情緒困擾。天衡片中講到Anton左手骨枯，右手同時出現問題時，不禁流下男兒淚；Anton的自白片，一開口就哭成淚人，他稱壓力愈大身體愈差，有很多毛病：「當打唔到鼓時，我唔識得面對兄弟和身邊人，就算身邊人對我幾好，我都係好辛苦。」他希望能儘快康復，將來可幫助有同樣經歷的人。Sora表示會視這場騷是最後一場，但只要兄弟不放棄，他也不會放手。

台上天衡唱罷《先哭為敬》後，最先喊。接着在音樂會尾聲，獻唱最後一首歌《明年見》時，輪到Anton哭崩，兩度喊到Rap不下去，天衡和文迪上前跟他相擁打氣。Anton稱《明年見》歌詞記載着好多不開心事，他要接受不能做全職鼓手的事實，前路不知如何走下去，感到好無助，他借用歌詞「盡力扮歡樂 心都不會開」，表達對人歡笑背人愁的心情，他說：「既然事情改變不到，會Let it go，但唔代表the end，因為仲有兄弟、公司和粉絲一齊同行。」期間粉絲大嗌「我哋陪你。」

完騷後4子一同受訪，對於音樂會充滿着淚水，Anton表示綵排時也無事，但一唱到《明年見》便忍不住流淚，提到情緒困擾一事，Anton直認患上抑鬱，有看醫生及食藥醫治，他說：「自己一個人時好易情緒低落，會諗好多嘢，當時知道骨枯唔可以再打鼓時，以為轉移視線有效，但情緒無釋放出來，一觸即發，好易會爆。」現時左右手都有骨枯問題，昨晚右手貼了膠布，忍着痛才能夠打鼓，雖然一直有看醫生，但仍未能根治。

文迪稱自己的情緒問題，相對地無咁嚴重，故沒有看醫生，覺得不少香港人都好大壓力，希望能透過他們的音樂舒壓。對於兩隊友都受情緒困擾，天衡稱兄弟情盡在不言中，會關心問候。他們稱音樂會較預期年底提前了個多月舉行，感謝公司為他們度到期開騷，認為開騷更有助紓緩情緒，因為看到粉絲便感到開心。