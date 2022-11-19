期間限定新口味　款款有特色

秋冬轉季，坊間餐廳或品牌因應當造食材，紛紛推出限定菜式，當中亦有品牌聯乘，推出限定新品，由小食、主菜、甜品到飲品都有新意，大家把握機會嘗新。

大啖德島美食

日本天然資源豐富，各地食材都有特色，串燒及串炸專門店木戶及日式海鮮居酒鵜舞於現時至12月11日舉行德島清酒美食祭，餐廳選用當地的阿波尾雞、刺鯧魚和鳴門鯛魚等食材入饌，木戶就有沙甸魚苗沙律、南蠻幻鰤魚、唐揚香辣德島阿波尾雞中翼、阿波尾雞牛蒡可樂餅、竹竹輪魚餅、清酒煮德島鯛等。鵜舞就有南蠻阿波尾雞腿肉、燒咖喱阿波尾雞肉、阿波尾雞雞肉蘆筍天婦羅、鰤魚長葱炸串、鯛魚釜飯和鯧魚西京燒等。配30多款德島縣的美酒，相得益彰。與此同時，餐廳選用當地手工藍染暖簾、大谷燒陶藝餐具及傳統阿波舞音樂，令客人猶如置身德島旅遊。

同姆明齊齊食

白雪雪的卡通人物姆明一族深得大家歡心，PHI Coffee & Pancake由現時至1月20日，以「The Story About Enjoying Souffle」為主題，店內除有姆明一族的布置，還推出多款主題造型食物，粉紅冬日姆明谷梳乎厘加配姆明和小美造型餅乾，史力奇探索快樂的梳乎厘配開心果忌廉和史力奇餅乾。另外還有北歐芬蘭溫馨全日早餐、史力奇的青醬大蝦意大利飯，配士多啤梨味的淘氣小美的粉紅冬日和椰子香的姆明冰雪探險等，客人還可以選購限量出品的姆明珍藏咖啡禮盒，帶姆明返屋企。

矜貴魚子醬

有「黑色黃金」美譽的魚子醬素來亦是矜貴美食的代名詞，臨近聖誕，想以矜貴的魚子醬餽贈親友或自用奢華過節的話，專營香港頂級魚子醬的Caviar King或許幫上忙！品牌由即日起至2023年4月於海港城開設首間期間限定店，還與著名清酒品牌Heavensake合作，打造出Prestige Experience及Delightful Experience兩款尊貴魚子醬禮盒，結合頂級魚子醬與優質清酒，帶來尊寵味蕾的獨特體驗。前者有3款招牌魚子醬，香氣與味道各異，其中的頂級奧西特拉鱘魚子醬更需養殖至少15年才能成熟產卵，相當罕有珍貴，盒內亦有一瓶獺祭純米大吟釀，即日至11月30日訂購的首100名客人更可享早鳥優惠；後者的禮盒則包含西伯利亞鱘魚魚子醬和頂級奧西特拉鱘魚子醬，以及有一瓶獺祭純米大吟釀。隨盒更附送嘗味筆記、魚子醬開罐器、兩隻魚子醬專用的貝殼匙羹及玻璃碗，於期間限定店訂購，在12月5日起更享免費送貨服務。

快閃酒吧

喜歡烈酒與雞尾酒的巴絲打可別錯過於即日起12月6日「Cocktail Experience by the SEA」快閃酒吧，由致力推動世界各地雞尾酒文化及品嘗體驗的美酒批發商J.T.W. Beverage Import於K11 MUSEA的MUSE Edition開設的期間限定店。有多位獲獎客席調酒師及雞尾酒愛好者於現場分享及「Chill嚐」各美酒工藝文化，於即日至11月27日期間的主題為MONIN liqueur、Moskovskaya Vodka，於28日至12月6日則以Clase Azul Tequila為主。為期3星期的快閃酒吧搜羅了一系列各地優質烈酒及雞尾酒配搭組合、氈酒、龍舌蘭酒等，更設有多個工作坊包括工藝雞尾酒工作坊、美酒鑑賞班及雞尾酒調酒課程等。大家亦可以於快閃吧內品嘗招牌特色雞尾酒，好似以經典分子調酒技術調製的Earl Grey味「Bedtime Adventure」、調製靈感由奶蓋茶啟發的「Milk Float」，以及加入KAH Anejo Tequila尼加拉瓜亡靈節微型手繪陶瓷黑瓶龍舌蘭酒調配的特別版「Winter Sun」、聖誕佳節熱賣的「Mulled Wine」暖酒，和 Pampelle Ruby Red Grapefruit Liqueur作基酒的「London Mist」共5款。KLUB 11會員預先在手機App登記，更有「歡樂時光」推廣優惠，於星期二及星期三、中午12時至晚上10時可免費獲贈雞尾酒特飲一杯（每日限額50杯）。

氣泡魅力

好多女生喜歡氣酒酒，好似在暑假期間舉行的「Sparkling Summer」就大受歡迎，而今年12月Champagne Festival更會三度歸來，更聯乘人氣日本酒體驗館Ippinkan逸品館提早登陸銅鑼灣，於11月帶來多款法國香檳，以及多國氣泡酒，包括日本、法國、美國、意大利等，還有近年大熱的氣泡清酒，最特別是，現場有少有地有多款大瓶裝香檳，令人大開眼界！此外，還舉行香檳及氣泡酒工作坊，請來香檳專家分享。於期間限定館內選購美酒，更有機會獲得Champagne Festival門票，於12月與一眾好友共聚香檳好時光呢！

休閒咖啡室

很多人喜歡在咖啡室，點杯咖啡和小點，悠閒聽歌、看書或處理簡單工作，由現時至2023年2月15日，香港東隅咖啡廳和品牌MONOCLE聯乘，推出期間限定店The Monocle Shop，限定店以品單色間條遮蓬、木製層架等作設計，再加上一系列精緻的生活設計商品，令人目不暇給。同時間，咖啡廳會推出多款期間限定餐飲，包括英式鬆餅、肉桂卷、芝士蛋糕和法式焦糖燉蛋，配一杯招牌咖啡、柚子冰茶或Twisted Negroni，隨時感受到悠閒的生活品味。

暖心咖啡

來到冬天，很多人都喜歡捧住杯熱暖，暖手又暖心。Flash Coffee由即日至2023年1月2日推出期間限定的「The Ultimate Joyful Treats 系列」，除有人氣回歸玉桂薑糖黑咖啡及玉桂薑糖鮮奶咖啡，還有全新的薑糖熱朱朱及黃金鮮奶，前者甜美中帶點辛香，後者加入薑黃粉，順滑富層次。此外，由即日起至11月20日期間，選購The Ultimate Joyful Treats系列特飲，更可以免費獲贈棉花糖配料一份；在飲品當中加入棉花糖，慢慢溶掉令熱飲格外香甜，在冬日感受窩心暖意。

黑松露香

漢堡包被喻為速食的代表之中，除了漢堡扒，其他配搭亦有講究。Shake Shack由現時至2023年1月上旬推出3款黑松露期間限定美食，Black Truffle Burger選用安格斯牛肉配秘製黑松露蛋黃醬，啖啖肉又夠香。Black Truffle Chicken Sandwich以雞腿肉漢堡配黑松露蛋黃醬，最後有波浪薯條Black Truffle Fries，表面加點炸紅葱頭及香葱，更添風味。

華麗雪糕火鍋

來到秋冬，大條道理吃火鍋，除了港式邊爐，還有另類選擇。今個冬日Häagen-Dazs以「Be My Guest」為主題，推出全新限定的夢幻醉人外賣雪糕火鍋，火鍋底座以幾何計配鍍金邊的寶石形掛鍋，精緻高貴，外賣雪糕火鍋有4款套裝，每套有4至8種口味的雪糕球，輕蘸朱古力漿來吃，分外滋味。槀用過後，玻璃火鍋可作蠟燭座，變成家居小擺設，美觀又實用。現時至12月12日訂講，指定會員最底有88折優惠。