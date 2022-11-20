城城勁舞賀台慶　朱晨麗黃智雯晒半球鬥搶「峰」頭

無綫《傳承．狂歡55：萬千星輝賀台慶》昨晚（19日）假電視城隆重舉行，全台出動逾300位旗下藝人賀壽，天王郭富城更率領約55位Dancers以壓軸嘉賓身份登場，名副其實星光熠熠。而紅地氈上一眾女藝人亦波濤「胸」湧，辣㷫全場！

台慶紅地氈一眾女藝人難免爭妍鬥麗搶鏡，張曦雯、戴祖儀、關楓馨、廖慧儀等靚女清一色拋胸登場，朱智賢化身「迷人Pink Lady」露深溝兼晒小蠻腰，黃智雯與湯盈盈不約而同大Deep V贈興，朱晨麗則大晒半球，李芷晴更盡谷湯碗胸搶鏡。年年有驚喜的陳自瑤今年卻封胸，與高海寧及邵初不約而同大玩透視誘惑，骨感蔡潔則選擇「五花大綁」送驚喜。陳瀅被安排與JW翹實周嘉洛同行，兩女大露背登場齊齊做「影後」。

宋宛穎黃嘉雯着「姊妹裝」

日前傳不和的宋宛穎及黃嘉雯齊齊受訪，以鮮紅性感「姊妹裝」亮相，問到兩人事前是否夾過？黃嘉雯說：「真係冇夾過，可能連個天都想畀人知件事唔係真嘅。」宋宛穎則無奈說：「係咪認錯人呢？嗰日我哋排舞好開心。（你哋出席公關飯局冇偈傾喎！）嗰日係我哋第一次食飯，應該係位置問題啫！」朱晨麗則笑指自己近年罕有性感，遇上台慶覺得要「着得靚啲」，才派眼睛冰淇淋。

何沛珈「再選港姐」奪冠

何沛珈、李芷晴及陳懿德成為《香港小姐再競選》三甲人選，昨晚經過穿上比堅尼進行比賽後，宣布冠、亞、季軍分別是何沛珈、李芷晴及陳懿德。賽前被問到是否將紅地氈當熱身賽時，何沛珈笑說：「我攞裙先知咁性感。」李芷晴則打趣說：「我哋係天使與魔鬼嘅組合！」兩人笑言事後會勁擦一餐作大解放。曾參選港姐的莊思明、劉溫馨及麥皓兒等在環節《Beauty & the Beat》內換上性感舞衣，一輪勁歌熱舞後更「爆衫」露出Bra Top，雖然整體舞技一般，依然令全場氣溫飆升！

至於壓軸嘉賓郭富城相隔8年重遊電視城，他直言相當懷念：「上次返嚟係2014年攞唱片銷量獎。我本身係1984年舞蹈組出身，今次台慶55周年有個向舞蹈組致敬嘅環節，好能夠表達傳承同鼓勵嘅精神，我返嚟見番啲同期同學同舞蹈組老臣子，真係好開心，呢度畀到好多溫暖同回憶自己。（返嚟拍劇？）我今次淨係返嚟表演，冇其他諗法嘅，不過我下個月先有電影開，已經相約舞蹈組老朋友去飲茶敍舊。」城城又感激資深舞蹈組老師鍾浩多年來對他的支持：「當年我轉去藝訓班，佢有叫我留低轉做排舞師，又同我講如果藝訓班唔適合，可以返番去舞蹈組，佢係我嘅後盾。」對於有網民偷拍他一家六口飯敍，他回應：「對方真係好冇禮貌，全程未經我同意，我有叫佢尊重吓自己，其實我係唔想佢兜口兜面咁影我兩個小朋友。」他接受完訪問，劉穎鏇及鄺潔楹即趨前攝位集郵，十分搞笑。而當城城表演時，全場起哄，不少藝人個個拿着手機「追星」。