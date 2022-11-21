爆操女神︱Kylie C.翟司琳體驗樹式瑜伽　呈現「女人心一字馬」

「學霸甜心」Kylie C.（鄭杞瑤）及剛在韓國《Asia Model Festival》大賽中勇奪「Face of Asia Top 10 Models」及「美肌大獎」的C Lam.（翟司琳），之前在一連兩集的繽FUN星網節目《爆操女神》中，親自示範如何透過簡易的瑜伽動作操出女神級身材，今集在專業瑜伽教練Cecilia指導下，親自體驗瑜伽中最經典的招式：樹式瑜伽外，更來招「女人心一字馬」，大玩空中一字馬，之前表現較雞手鴨腳的Kylie C.，冇甩拖輕易上手，又一成就解鎖！

Cecilia說樹式動作猶如空中飄，只要抓住重心，就很易上手，並能改善柔軟度及平衡感，而且姿勢優美，是不少女生的「打卡位」！Kylie C.和C Lam.異口同聲的，均指想不到空中一字馬如此易做，Kylie C.說：「我咁大個女第1次做一字馬，原來喺空中做係咁易，雖然都好痛，慘叫做一下，哈！」Cecilia說空中一字馬的難度，比在地面做是減了一半，易做之餘又可伸展腿部，促進腿部血液循環及改善腿部線條，對於長時間要在辦公室久坐的OL來說更是有效。

場地：C6 Health Creations