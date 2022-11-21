大S提告汪小菲違反離婚協議　查封資產追討500萬贍養費

台灣女星大S與汪小菲去年宣布離婚，本來「分後」各自生活已再無交集，不過近日傳出2人竟鬧上法院，有指是大S指控汪小菲未履行離婚協議，3月起便不再支付生活費，故向台北地方法院聲請強制執行。消息指雙方簽字離婚時對近10億台幣（約2.5億港元）身家達成協議，汪小菲必須支付每個月數十萬台幣生活費，惟大S與具俊曄再婚後，汪小菲便停止支付費用，令大S告上法院指控違反離婚協議，而地方法院亦已批准查扣汪小菲在台資產抵償，追討逾500萬元台幣（約125萬港元）欠款，意味著旗下的S HOTEL等資產，恐怕會面臨遭查封，甚至進行拍賣的局面，不過有消息人士指出汪小菲欠款不到千萬，未必需要拍賣不動產及股權等資產，或會查封存款後，再由法院撥款給大S抵償。

有指汪小菲停止支付生活費全因認為大S與具俊曄結婚後不必繼續支付，亦有另一說法指出因疫情關係，汪小菲無法即時匯款，並非故意拖欠。對此，汪小菲於網上發文否認事件，更晒出支出紀錄，澄清至今仍然每月定期支付家用給子女，表明只是不願再為大S與具俊曄的住所支付電費：「這是真實的，我過去一年為了孩子，這個家，所付出的費用。只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！司機，阿姨，都是我在開工資，孩子的錢學費，生活，一分沒少！另外，我們是共同撫養！他們沒有權利去阻止我看孩子。」

另外，汪小菲媽媽張蘭日前在直播中，提到具俊曄與孫仔孫女相處融洽，對於有指孫仔孫女已改口叫具俊曄做爸爸，張蘭則表示家庭成員甚至姓名都可以改變，但骨子裏的血緣關係卻改不了：「我們誰認誰做甚麼沒關係，他的血，他的血脈是蘭姐的血脈，不要在意那些。」