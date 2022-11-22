13歲孖妹JJBABY赴韓國特訓　升呢Jennie師妹

曾參演無綫多部劇集包括《十月初五的月光》及《星空下的仁醫》並廣受注目、年僅13歲嘅孖妹鄭寶和鄭貝，現成為女神Kylie C.（鄭杞瑤）師妹。去年鄭寶和鄭貝參加《Ace Talent演藝模特兒大賽》獲得演藝組冠軍後，加入ACE娛樂旗下，今年轉戰《Face of Hong Kong》大賽，分別奪得少年模特兒組冠軍及季軍。ACE韓籍老闆Yong Heo認為 「JJBABY」係難得嘅可造之材，上月已安排她們到韓國參加《議政府市時裝慶典》作體驗，擔任嘉賓模特兒的JJBABY表現活潑，加上她們的演藝背景，即令韓國媒體注意及報道。

Yong Heo雖高度賞識她們，但認為要以學業為重，並承諾她們學業成績不錯的話，會安排到韓國參加演藝課程作「獎勵」。一諾千金，考取優異成績的她們早前在學校假期時到韓國，於Yong Heo旗下的YS Group演藝模特兒訓練中心受訓。在韓國演藝界人脈甚廣的韓國社長，更為JJBABY安排到YG娛樂接受深層舞蹈訓練。YG娛樂旗下全是「地表最強」的組合及藝人，包括女團BLACKPINK、男團BIGBANG、男神車勝元等，今次她們能在YG接受訓練，更升呢成為BLACKPINK成員Jennie的師妹，因指導她們的其中一位名師是Jennie舞蹈老師！

Ace娛樂另一位老闆「美容教主」唐安麒稱，一直希望JJBABY能做到德藝兼備，在學業上積極進取，課餘也能增進人生視野及體驗，一展所長，她說：「今次JJBABY能到韓國的YS Group演藝模特兒訓練中心受訓，更得天團BLACKPINK的名師親自指導，深信她們定能突破演藝框架，大有進步。」對於同門師姐Kylie C.成為新一代性感女神，唐安麒說絕對不會讓JJBABY走相同路線，認為她們的演藝天分應加以栽培發掘。