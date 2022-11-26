搵到性愛片源頭！林鈺洧無辜受拖累　激動眼泛淚光

港姐林鈺洧（Denice）、梁超怡及刑慧敏，今晚（26日）出席名媛趙曾學韞舉辦的慈善晚宴。Denice受訪時一面「忟」樣，想必與近日「假三級視頻」流出有關，她語帶無奈承認說：「少少困擾啦，不過瞓得好好。已經同公司一齊報咗警，交由警方處理，警方亦都搵到源頭，係來自日本色情網站嘅其中一條片，好快幫我洗脫「罪名」，還我清白。（好肯定自己冇拍過，所以唔驚？）係。（以前拍拖有冇被要求過。）冇。（諗到邊個陷害你？）唔知，交由警方查啦。（點樣調節番自己心情？）食薯片同飲可樂，將成肚氣吐番出嚟。」

問到Denice是否「得罪人」，她即回道：「唔清楚，控制唔到人哋點解要咁做。我淨係好努力做自己，成日都有呢啲嘢撲埋嚟，雖然我復原能力快，但都應該停一停。我每日都好多嘢要做，要學普通話、要背稿，咁好打擾同影響我情緒。收到消息嗰時，我連踩6日後喺屋企放假，煲劇同做家務本來好開心，點知收到短訊話要即刻去警署，咪去囉！做呢啲嘢一定有報應，搞衰人自己唔會好得去邊，況且我真係冇做過，當選兩個月咋，真係好煩！次次出席有意義嘅活動，大家因為工作需要而要追訪我，明白嘅，但呢啲消息搞到成件事好醜同假，我真係唔想搶Fo！」她愈說愈激動，見一度眼泛淚光。

問到梁超怡及刑慧敏有否安慰閨蜜，二人說：「佢咁大個人，識得處理嘞，同埋我哋都知道事實嘅真相。」她們同樣表示未有拍過不雅品，刑慧敏更搞笑說：「冇人想睇我囉！」