《鋪鋪Poker》︱鄭融牌局實戰經驗豐富　譚焯升客串派牌

郭偉亮(Eric)、師兄劉浩龍及胡美貽（Nicole）主持的J2節目《鋪鋪Poker》昨晚（26日）播出，嘉賓是鄭融、香港女子撲克運動協會主席Kathy Yeung同黃紫恩（Jojo）、譚焯升（Clevis）客串派牌。Kathy有6年牌齡，鄭融牌局實戰經驗豐富，郭偉亮及師兄都是老對手，所以昨晚一集特別精彩。開局前師兄先替鄭融平反，原來她曾經上過《鋪鋪Poker》，最後更勝出，可惜因為機器故障，該集未能播出。

第一鋪開局師兄同鄭融已出現「冤家牌」，大家都以「A」一對勝出，平分籌碼，惟牌局尾聲鄭融和師兄對決時，鄭融順利配成「34567」的「蛇」，以為穩操勝券，師兄配出「45678」較大的「蛇」僅勝，鄭融被一鋪清袋。另外，牌局中途有小插曲，師兄底牌「9」、「10」，剛好枱面發出兩隻「10」，順利配成三條「10」，師兄即下注5,000元，當時跟他對戰的Nicole棄牌，本來荷官不應參與多言，但Clevis一時口快讚了Nicole一句「good fold」，此舉令師兄不悅︰「唓！咁點好玩㗎。」事後師兄說︰「你去做演員、歌手或者主持，你就係做好本分，冇理由演演吓演第二樣出嚟。」