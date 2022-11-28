爆操女神｜Kylie C.翟司琳鍾情空中瑜伽　話咁易操出腿部完美線條

「學霸甜心」Kylie C.（鄭杞瑤）講波分析世界盃賽情當然拿手，但對於空中瑜伽，身為新手的她真的步步驚心，在新一集繽FUN星網節目《爆操女神》中，她在同門的C Lam.（翟司琳）一起並肩作戰下，加上有專業瑜伽教練Cecilia的指導，和C Lam.齊齊成功做「仙女」，完成「空中側彎仙女飛」！

進行這招「仙女飛」時，身為「瑜伽小天才」的C Lam.初時都有點雞手鴨腳，Kylie C.當然更難駕馭，經歷多次失敗，最後她成功「起飛」做「仙女」後，當然十分開心！被C Lam.笑指一度「跌落凡間」的Kylie C.說：「做時真係心驚膽戰，爭啲成個人跌落嚟，所以唔可以心急。」Cecilia說別操之過急，循序漸進及注意安全是上策，她說：「『仙女飛』透過平衡力，做出優美嘅姿勢外，同時又可以操練大腿，令大腿線條更靚，因為呢啲都係淋巴易塞嘅地方，所以進行時需要有高度集中力。」想知Kylie C.及C Lam.如何女神起飛，《爆操女神》全面睇！

場地：C6 Health Creations